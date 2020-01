Ufficiale, niente Italia: Gedson Fernandes al Tottenham

Il Tottenham ha ufficializzato sul proprio sito l’arrivo del portoghese Gedson Fernandes dal Benfica. Il giocatore è stato seguito in passato da Milan e Juventus.

Colpo in entrata per il Tottenham che sul proprio sito ha annunciato l’arrivo di Gedson Fernandes dal Benfica.

Il giocatore portoghese classe 1999 è considerato uno dei maggiori talenti del campionato dei talenti e si trasferisce a Londra in prestito per 18 mesi con diritto di riscatto. In passato, il giocatore è stato seguito da Juventus e Milan, ma al momento il suo futuro non sarà in Italia.

Al sito ufficiale del club, Gedson Fernandes si è mostrato naturalmente felice per questa nuova avventura in Premier League: “Per me è un grande sogno arrivare in questo grande club“. Il portoghese indosserà la maglia numero 30.

Ennesimo talento prodotto dall’Academy del Benfica, Gedson Fernandes è un centrocampista centrale che sa giocare anche come trequartista e sull’esterno di destra. Inoltre, è già nel giro della nazionale portoghese ed ha collezionato più di 50 presenze (2 in nazionale maggiore) rappresentando il suo paese fin dall’U15.

Questa operazione di mercato è importante non solo per il Tottenham, ma anche per l’Inter. L’arrivo di Gedson Fernandes, infatti, libera di fatto Christian Eriksen con il danese che sembra avvicinarsi sempre di più al trasferimento in nerazzurro.

