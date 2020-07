Ufficiale, Netflix acquista diritti televisivi in Francia: trasmetterà Ligue 1, Champions ed Europa League

Importante svolta nell’ambito dei diritti televisivi per ciò che riguarda il calcio francese: è infatti notizia di queste ore che Netflix ha sottoscritto un contratto con MediaPro, l’agenzia media che si occupa della copertura e trasmissione dei contenuti calcistici in Francia, per trasmettere la Ligue 1 e i match di Champions ed Europa League a partire dalla prossima stagione. L’offerta delle coppe europee si limita ovviamente alle sole squadre transalpine, ma quest’accordo sancisce un nuovo passo di crescita per tutto il movimento. Netflix è infatti uno dei principali erogatori di contenuti streaming al mondo, con 16,7 milioni di abbonati solo in Francia.

L’accordo sottoscritto con MediaPro permetterà dunque a tutti coloro i quali sono già abbonati a Netflix di accedere anche ai contenuti di Ligue 1, Champions League e Ligue 1 pagando solo 5 euro in più rispetto ai 25 previsti dall’abbonamento attuale. Il servizio, che partirà il prossimo 17 agosto, avrà dunque un costo di 30 euro mensili e andrà rinnovato ogni anno. Gli abbonati potranno accedere anche a tutti gli altri contenuti, serie tv e animate, già normalmente offerte da Netflix.

L’offerta di Netflix permetterà dunque al calcio francese di compiere un ulteriore step di crescita. Proprio l’anno scorso MediaPro aveva offerto alla Lega francese un accordo triennale che sfondava il tetto del miliardo per ciò che riguardava i diritti tv. Bisognerà capire se il colosso americano vorrà rimodellare quest’offerta verso l’alto così da attirare ancora più interesse verso la propria offerta.

