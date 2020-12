Ufficiale, Milan: Ibrahimovic ospite fisso al Festival di Sanremo 2021

Zlatan Ibrahimovic sarà ospite fisso di Sanremo 2021. La kermesse musicale si terrà, come da tradizione, nel capoluogo ligure tra il 2 e il 6 marzo prossimi, e avrà nel fuoriclasse svedese del Milan uno degli uomini immagine, insieme ai cantanti Elodie ed Achille Lauro, anch’essi annunciati sul palco dell’Ariston.

Ibrahimovic, che si sta riprendendo da un infortunio subito al polpaccio sinistro, è uno degli atleti più apprezzati dagli sportivi italiani, non solo per le sue gesta sul campo da gioco, ma anche per la sua personalità forte e, a tratti, controversa. È fuor dubbio che la sua presenza fissa contribuirebbe ad accrescere l’interesse per un Festival che già lo scorso anno fece registrare uno share medio del 54,78% (+5,56 rispetto al 2019).

“Posso anche ufficializzare la presenza in tutte le cinque sere di Zlatan Ibrahimovic: non salterà nessuna partita del Milan, nonostante io da interista ci abbia provato in tutti i modi“, ha dichiarato Amadeus nel corso della conferenza stampa di presentazione del Festival

“Il Sanremo della rinascita” lo ha battezzato il conduttore milanese, già alla guida della scorsa edizione insieme a Fiorello, consapevole di come l’Italia abbia bisogno di riconoscersi, di nuovo unita, in una delle sue manifestazioni culturali più popolari e, allo stesso tempo, emblematiche. Una necessità che si avverte forte dopo mesi di tribolazioni durante i quali la resistenza di ciascuno è stata messa a dura prova e che, come dimostrano le cronache di questi giorni, non hanno mancato di far sorgere inutili asti campanilistici.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS