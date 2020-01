Ufficiale, Milan: ecco Begovic e Kjaer. Ceduti Reina all’Aston Villa, Caldara all’Atalanta e Borini al Verona

Sono arrivate tutte le ufficialità riguardanti le prime operazioni di mercato del Milan. Il portiere Asmir Begovic, ottenuta l’idoneità, si è ufficialmente legato ai rossoneri con un contratto di sei mesi da 500.000 euro. Adesso l’obiettivo è di renderlo arruolabile già per la sfida di Coppa Italia contro la Spal in programma mercoledì alle 18.

Anche Simon Kjaer ha superato le visite mediche e ha firmato l’accordo che lo legherà alla società di via Aldo Rossi per i prossimi sei mesi. Se dovesse disimpegnarsi bene, il Milan potrebbe decidere di trattenerlo ed esercitare il diritto di riscatto pagando al Siviglia, detentore del cartellino, la cifra di circa 7 milioni.

Passiamo adesso alle cessioni. Pepe Reina aveva anticipato l’ufficialità del suo passaggio in prestito all’Aston Villa con una storia su Instagram (“Grazie. Ci rivediamo a luglio“), ma ora è ufficiale a tutti gli effetti. Il portiere rimarrà in Inghilterra per sei mesi e il suo ingaggio, molto inferiore ai 3.5 milioni percepiti in Italia, dovrebbe essere interamente a carico del suo nuovo club.

Ha firmato per il Verona Fabio Borini: giunto in prestito, l’attaccante vestirà il gialloblu per sei mesi dopo i quali, svincolandosi dal Milan, non tornerà alla base.

Fatta anche per il ritorno di Mattia Caldara all’Atalanta: il difensore arriva in prestito per un anno e mezzo e il suo stipendio da 3 milioni sarà pagato per metà dal Milan. Sul difensore l’Atalanta potrà anche esercitare il diritto di riscatto a giugno 2021 versando 15 milioni.

