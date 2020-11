Ufficiale: Marc Marquez non correrà piú per il resto della stagione

Stagione finita per Marc Marquez: il campione del mondo Moto Gp sta proseguendo il programma di recupero per l’infortunio all’omero del braccio destro patito nel primo GP stagionale sulla pista di Jerez in Spagna.

La decisione di rientrare il prossimo anno é stata presa da Marquez di concerto con gli uomini del team Honda Rapsol:

In questa stagione non gareggerò più – ha scritto lo spagnolo sui suoi profili social – Dopo aver valutato come sta procedendo la guarigione del braccio con i medici e la mia squadra, abbiamo deciso che l’opzione migliore è quella di tornare l’anno prossimo. È ora di continuare il recupero. Grazie per i messaggi di sostegno. Non vedo l’ora di tornare nel 2021”.

Il Motomondiale é dunque pronto a consacrarsi ad un nuovo padrone, dopo che Marquez ne aveva monopolizzato le sorti dal 2016.

