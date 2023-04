Ufficiale: Lina Souloukou nuovo Ceo della Roma

La casella lasciata vuota da Pietro Berardi esigeva di essere riempita al più presto. La Roma non ha posto tempo in mezzo e ha affidato la carica di nuovo Chief Executive Manager alla giovane Lina Souloukou. Di origine greca, un passato da pallavolista e un padre ex calciatore, la nuova Ceo giallorossa ha respirato aria di sport fin dalla più giovane età.

“Lina- ha spiegato la Roma in un comunicato ufficiale – è una leader esperta, rispettata e riconosciuta nel mondo del calcio e del business: siamo felici di poterle dare il benvenuto nella famiglia dell’AS Roma, lavoreremo a streto contatto con lei per continuare a portare il club al più alto livello come meritano i tifosi e la città”.

Lei, dal canto suo, si prepara ad affrontare la sua nuova avventura con un pieno di entusiasmo e determinazione: “fin da quando ho memoria- ha spiegato – sono sempre stata in uno stadio o sul campo di calcio accanto a papà, lo sport è la mia vita”. Sport praticato e poi gestito.

Laureata a soli ventitrè anni in Giurisprudenza all’Università di Salamanca, Souloukou ha poi conseguito un Master in Diritto e Management dello Sport all’ateneo di Madrid e ha fondato con la sorella Aspa uno studio legale. Nel 2004 è stata designata come esponente del Dipartimento per il Controllo Antidoping ai Giochi Olimpici di Atene e ha poi fatto parte della Corte arbitrale della Federcalcio greca.

La sua strada ha poi incrociato quella dell’Olympiakos Pireo dove è prima diventata responsabile degli Affari Istituzionali e poi Ceo. Nel 2019 è stata nominata nel Comitato Esecutivo della European Club Association (ECA) come rappresentante della diversità in assoluto e detiene a tutt’oggi la carica. Insomma, a soli quarant’anni di età ha già un ricco bagaglio esperienziale e lo mette ora a disposizione dell’ulteriore crescita della Roma.

Souloukou ricopre nella società giallorossa un ruolo di vertice esattamente come era accaduto a Rosella Sensi, figlia dell’ex presidente Franco. In Italia le figure femminili con ruoli di responsabilità gestionale e manageriale di un club calcistico sono ancora poche: da ricordare Rebecca Corsi, figlia del presidente Fabrizio e amministratore delegato del club.