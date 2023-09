Ufficiale l’esonero, la panchina resta vuota: “Grazie per aver lavorato con noi” | Pronto un nuovo tecnico

La federazione ha deciso di esonerarlo a causa del rendimento troppo altalenante. Ecco chi sarà il nuovo allenatore.

I campionati sono tornati ad essere protagonisti del weekend, dopo la sosta per le nazionali. Siamo soltanto ad inizio stagione, ma si possono già delineare le squadre che stanno performando sotto le aspettative. E quando le cose non vanno secondo le previsioni, a farne le spese è sempre l’allenatore.

In Serie A, ad esempio, l’Empoli è l’unica squadra a zero punti dopo quattro partite. La storica sconfitta per 7-0 rimediata all’Olimpico contro la Roma potrebbe essere decisiva per il primo esonero stagionale. La panchina di Paolo Zanetti è in bilico, dopo le dichiarazioni del direttore sportivo Accardi nel post-partita.

Ad eccezione della Bundesliga, negli altri principali campionati europei ci sono stati già dei cambi. Il Wolverhampton non ha aspettato neanche l’inizio della Premier League per terminare l’esperienza con Lopetegui, Quique Setien è stato esonerato dal Villarreal dopo un pessimo inizio e Fabio Grosso è da pochi giorni diventato il nuovo allenatore del Lione.

La pausa di due settimane è stata fatale anche alcuni commissari tecnici. L’addio più clamoroso è sicuramente quello di Hansi Flick, che senza neanche disputare le qualificazione per gli Europei – la Germania li ospita – è diventato il primo allenatore ad essere esonerato dalla DFB in 123 anni di storia.

Durato poco

Un altro ct a cui è costato caro il rendimento altalenante è Fernando Santos, licenziato dalla federcalcio polacca dopo la sconfitta per 2-0 in casa dell’Albania.

Santos, che era reduce dall’esperienza sulla panchina del Portogallo, sulla quale è stato in sella per otto anni, è stato alla guida della Polonia soltanto per sei partite (3 vittorie e 3 sconfitte).

Sostituto

La PZPN, comunicando l’addio del portoghese lo scorso 13 settembre, ha dichiarato che non ci metterà molto prima di annunciare il nuovo commissario tecnico. Secondo Fabrizio Romano, il prescelto dovrebbe essere Adam Nawalka, già allenatore della Polonia dal 2013 al 2018.

La situazione all’interno del Gruppo E è molto complicata, al momento. La Polonia occupa la penultima posizione con 6 punti, alle spalle di Repubblica Ceca (una partita in meno) e Moldavia con 8. In testa al girone troviamo l’Albania a quota 10. Il prossimo impegno della nazionale biancorossa sarà in casa delle Fær Øer, il 12 ottobre.