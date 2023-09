Ufficiale Lazio, stavolta è fatta | Fumata bianca e contratto firmato

Il giocatore ha prima rinnovato il suo contratto e poi è stato ceduto a titolo temporaneo: trasferimento ufficiale.

La risposta più importante è già arrivata, adesso tocca confermarsi su un altro campo difficile, l’Allianz Arena. La Lazio sta affrontando la prima pausa della stagione con molta più serenità di quanto ci si aspettasse prima della vittoria del Maradona, che ha allontanato le nuvole causate dalla doppia sconfitta contro Lecce e Genoa.

Non era semplice presentarsi in casa dei campioni d’Italia e vincere, ma i biancocelesti sono stati in grado di farlo anche l’anno scorso, quando il Napoli appariva inarrestabile. La differenza, stavolta, è rappresentata dal modo in cui è arrivata la vittoria: la squadra di Sarri si è imposta con forza nel secondo tempo. Il pareggio fortunoso di Zielinski sembrava prospettare una serata apparecchiata per la rimonta, e invece la rete di Kamada ha sistemato le cose.

Il giapponese rappresenta uno dei colpi migliori dell’estate laziale, assieme a Rovella e Guendozi. Un centrocampo totalmente rinnovato per una squadra che ha perso il suo giocatore migliore, quel Milinkovic-Savic capace di garantire gol, assist, qualità e quantità. I tre non sono ancora stati provati assieme, ma le caratteristiche ci sono tutte.

Certo, se Luis Alberto è quello del meraviglioso colpo di tacco, sarà difficile da estromettere dall’undici titolare. Lo spagnolo ogni estate appare vicino alla cessione – questa non ha fatto eccezione – ma, per citare le parola di Maurizio Sarri pronunciate a gennaio scorso, «resta sempre, alla fine».

Cessione

Chi, invece, non è rimasto a Formello è Mohamed Fares, ceduto in prestito al Brescia. Il mercato è chiuso per tutti, ma il club lombardo gode di una proroga ricevuta dalla Lega per il ricorso, vinto, circa la partecipazione al campionato di Serie B.

Prima di trasferirsi da Gastaldello, l’esterno franco-algerino ha esteso il suo contratto con la Lazio fino al 2026, in modo da spalmare in più anni il proprio stipendio e aiutare il club ad ammortizzare i costi. Parte del suo ingaggio, per la stagione 2023-24, verrà pagato dal Brescia.

Fuori dai piani

Messosi in mostra in Serie A con la maglia della SPAL, Fares è stato acquistato da Tare nelle ultime ore del mercato 2020. La dirigenza riteneva che le sue caratteristiche fisiche e tecniche potessero renderlo l’esterno ideale per il 3-5-2 di Simone Inzaghi. Così non è stato.

Anche a causa del problema all’adduttore, ha collezionato soltanto 1595 minuti in tutte le competizioni. A fine stagione, l’arrivo di Sarri ed il conseguente cambio di modulo hanno soltanto peggiorato le cose, portandolo ad essere ceduto in prestito prima Genoa e poi al Torino.