Ufficiale: la Supercoppa Italiana si chiamerà Coca Cola Cup

Adesso è ufficiale:

C’è l’accordo tra la Lega Serie A e la Coca-Cola: il noto marchio di bevande sarà il title sponsor della Supercoppa Italiana che si giocherà il prossimo 22 dicembre tra Juventus e Lazio a Riyadh, in Arabia Saudita.

L’ufficialità dell’accordo, pubblicato sui canali social della Lega Serie A, i quali hanno sottolineato il cambio del nome verso la sfida tra bianconeri e biancocelesti.

Coca-Cola si va ad affiancare così a Tim tra i title sponsor della Lega Serie A: il marchio di Telecom dà infatti il nome al campionato.

LA SFIDA

Per il secondo anno consecutivo, la sfida per la Supercoppa si giocherà in Arabia Saudita.

Juventus e Lazio scenderanno in campo domenica 22 dicembre alle 17.45 ora italiana al King Saud University Stadium di Riyadh.

La gara sarà trasmessa in diretta in Italia su Rai 1, ma anche in altri 60 paesi del mondo che hanno acquistato i diritti tv del match.

L’arbitro dell’incontro sarà Gianpaolo Calvarese di Teramo, con assistenti designati Costanzo e Peretti, quarto uomo Maresca con Mazzoleni al VAR e Giacomelli Assistente VAR.

Nelle scorse edizioni il trofeo è stato assegnato quattro volte in Cina, due volte negli Stati Uniti e in Qatar, una volta in Libia e in Arabia Saudita.

Così facendo la lega Serie A è riuscita ad ottenere svariati milioni di euro grazie alle sponsorizzazioni.

Quest’anno l’organizzazione della Finale sul territorio è resa possibile per il fatto che è stata bloccata la trasmissione illegale di contenuti audiovisivi.

In particolare sulla piattaforma beoutQ che operava nell’area MENA e che tanti danni procurava alla Lega Serie A.

COPPA ITALIA

Mentre è ad oggi senza sponsor la Coppa Italia.

La coppa nazionale infatti, nella passata stagione si chiamava Tim Cup per sola la fase finale (semifinale e finale a Roma).

©RIPRODUZIONE RISERVATA