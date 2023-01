Ufficiale: la Salernitana esonera Nicola

Salernitana: ufficiale l’esonero di Davide Nicola che è stato rimosso dall’incarico di tecnico dopo la pesantissima disfatta di Bergamo contro l’Atalanta per 8-2.

Risultato incredibile quello visto domenica pomeriggio al Gewiss Stadium di Bergamo, dove l’Atalanta ha letteralmente demolito la Salernitana mettendo a segno 8 gol. Una debacle che di fatto è costata la panchina a Davide Nicola, il quale l’anno scorso era stato l’autore principale della storica salvezza della Salernitana.

Era nell’area che un provvedimento potesse essere preso nel breve tempo dato anche il fatto che la Salernitana, sotto la guida di Nicola, era riuscita a fare soltanto un punto nelle prime tre partite del 2023, con il pareggio in casa contro il Torino e le sconfitte arrivate contro Milan e Atalanta. Il più 9 dalla zona retrocessione non è bastato a salvare il tecnico dalla decisione della società campana, che ha ritenuto giusto un cambio di rotta alla guida tecnica rimuovendo Davide Nicola dal suo incarico.

Il club campano si sta già muovendo per individuare il profilo ideale che prenderà il posto di Nicola, all’orizzonte per il momento ci sono i nomi di Leonardo Semplici, Roberto D’Aversa ed Eusebio Di Francesco, con il primo leggermente in vantaggio sugli altri. La decisione del club potrebbe giungere in via definitiva già nelle prossime ore nell’ufficializzazione del nuovo tecnico e del nuovo progetto del club.