Ufficiale: la Cremonese esonera Rastelli, al suo posto c’è Bisoli

“L’U.S. Cremonese comunica che il tecnico Massimo Rastelli è stato sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra. Al tecnico va il ringraziamento di proprietà e società per il lavoro svolto alla guida dei grigiorossi. L’allenamento del pomeriggio sarà diretto dai preparatori atletici Stefano Taparelli e Cristian Freghieri“.

Con questo scarno comunicato la Cremonese ha ufficializzato l’esonero di Massimo Rastelli, che così deve lasciare la panchina dei lombardi per la seconda volta in questa stagione dopo essere già stato sollevato a novembre per far posto a Marco Baroni e poi richiamato un paio di mesi dopo.

Rastelli paga una prima metà di girone di ritorno nella quale la squadra, a parte il fragoroso 5-0 rifilato al Trapani circa 20 giorni fa, non ha ottenuto altri successi ed è stata spesso rimontata buttando punti che potevano essere ottenuti con una gestione più accorta; ma a pagare è anche l’aver guidato in maniera non ottimale una squadra che puntava palesemente alla A.

Al suo posto arriverà Pierpaolo Bisoli. Il tecnico emiliano, fermo da un anno dopo una fallimentare parentesi a Padova proprio in Serie B, tornerà dunque a guidare una squadra che sta annaspando nel tentativo di tirarsi fuori dalla zona playout.

Dopo aver rotto il contratto che lo legava ancora al club veneto, Bisoli ha firmato un contratto fino a giugno con rinnovo automatico in caso di salvezza.

©RIPRODUZIONE RISERVATA