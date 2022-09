Ufficiale: Krunic e Tonali rinnovano col Milan

Il Milan annuncia i rinnovi di Krunic fino al 2025 e Tonali fino al 2027

Dopo settimane estenuanti in Casa Milan è finalmente arrivata la notizia che tutti i tifosi attendevano con ansia: i centrocampisti Krunic e Tonali hanno ufficialmente prolungato i rispettivi contratti di un anno, continuando nella scrittura della storia rossonera.

Il rinnovo di Rade Krunic

Il bosniaco si è recato in sede per porre la firma sul contratto nella giornata di ieri, 8 settembre.

Per Krunic si tratta di un prolungamento di 1 anno del contratto, con il centrocampista che andrà in scadenza il 30 Giugno 2025.

Rade fu acquistato dall’Empoli a titolo definito l’estate 2019 per una cifra complessiva di 8 milioni di euro. Da allora il ragazzo ha affrontato non poche difficoltà, non trovando inizialmente lo spazio necessario in rosa, ma successivamente, in particolare nella stagione 21/22, grazie alle illuminazioni del tecnico parmigiano Stefano Pioli Rade è riuscito a ritagliarsi il suo posto tra la formazione dei diavoli, fino a diventare un giocatore duttile, dotato di grande disponibilità e a detta di Pioli “un giocatore tatticamente molto intelligente”.

Krunic ha conquistato la fiducia di tutti i tifosi meneghini, disputando nel corso di queste 3 stagioni ben 92 presenze, tra tutte le competizioni. Rade ormai è uno dei perni della rosa di Via Aldo Rossi, nonostante spesso parta da sostituto, ma che con la sua intelligenza regalerà ai meneghini ancora molte soddisfazioni.

Il rinnovo di Sandro Tonali

Il giorno dopo il rinnovo di Krunic, ne arriva un altro, il più atteso tra i due, quello del tifoso milanista, ex Brescia, Sandro Tonali. Anche per lui prolungamento di 1 anno di contratto, con quest’ultimo che terminerà il 30 Giugno 2027.

Per il mediano azzurro sostanziale aumento del salario: da 1,2 milioni annui a 3 milioni bonus compresi, un raddoppio economico dunque, che arriva come premio a seguito di prestazioni eccelse e promettenti.

Sandro è dotato di un ottima perspicacia e potenza fisica, oltre ad aver messo a segno ben 5 gol e 3 assist la scorsa stagione, dati genuini per un uomo che gioca prevalentemente dietro la lunetta del centrocampo.

Tonali è arrivato all’età di 20 anni a Milano, il 2020, nella sessione estiva di calciomercato, dal Brescia, in prestito con opzione di riscatto fissata a circa 15 milioni.

Anche il giovane italiano, come il suo compagno di reparto Krunic ha presentato difficoltà ad ambientarsi in un club così rilevante come quello del Milan, ma dopo un anno di “rodaggio” è riuscito a esternare tutto il suo potenziale, colpendo a suon di prestazioni sul campo. Nel 2021 Tonali è stato riscattato dai bresciani, con una sostanziale diminuzione dalla cifra di 15 milioni pattuita l’anno precedente.

Il segreto di Tonali è nell’amare il Milan, in quanto il centrocampista fin da bambino amava questi colori e pensare che ha rifiutato il Barcellona per scegliere il percorso rossonero. Nella scorsa stagione Sandro è stato a dir poco spettacolare, diventando uno dei principali uomini del 19° scudetto.