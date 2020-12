Ufficiale, Juventus: rinnovato contratto con Jeep fino al 2024 a 45 milioni annui

La Juventus ha annunciato con una nota ufficiale il rinnovo del contratto con lo sponsor Jeep fino al 2024. Questo accordo prevede un corrispettivo base per ciascuna stagione sportiva di € 45 milioni e componenti variabili in funzione dei risultati sportivi.

Con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, la Juventus ha fatto sapere di aver rinnovato il contratto che la lega allo sponsor Jeep fino al 2024. Il club bianconero ha raggiunto un nuovo accordo di sponsorizzazione con la FCA Italy S.p.a per le prossime tre stagioni.

Come comunicato dalla stessa Juventus, il nuovo accordo è stato trovato grazie alla soddisfazione di entrambe le parti per quanto riguarda questa partnership che continua ad avere successo dalla stagione 2012-2013, quando Jeep è divenuto official sponsor bianconero.

Tale rinnovo, fa sapere la Juventus, prevede un corrispettivo base per ciascuna stagione sportiva di € 45 milioni e componenti variabili in funzione dei risultati sportivi. Un accordo importante che rafforza ancora di più i rapporti tra Andrea Agnelli ed il cugino John Elkann che è a capo della FCA.

Inoltre, negli ultimi giorni, è stata paventata anche l’ipotesi di un possibile ingresso del presidente bianconero nel mondo dell’automobilismo, entrando a far parte del team Ferrari. Al momento, tuttavia, è difficile pensare che Agnelli possa lasciare la Juventus viste le sue ambizioni future per quanto riguarda il club bianconero.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS