Ufficiale: Italiano rinnova con la Fiorentina

Fiorentina, Italiano rinnova fino al 2024. Ingaggio da 1,7 milioni netti all’anno. Nel pomeriggio, incontro tra le parti.

La Fiorentina sceglie ancora Vincenzo Italiano: il tecnico con origini tedesche, artefice del ritorno in Europa della squadra “Viola”, sta per firmare il prolungamento del contratto fino al 2024 (con opzione per il 2025). Dopo le frizioni dei giorni scorsi, con le parti che erano distanti sui termini contrattuali, sembra che Italiano e la Fiorentina abbiano raggiunto un’intesa, e oggi pomeriggio si incontreranno per formalizzare il tutto.

L’ingaggio, per le prossime due stagioni, dovrebbe essere pari a 1,7 milioni netti annui (si attendono notizie ufficiali). Nel pomeriggio, è previsto un incontro tra la dirigenza gigliata, i legali e l’entourage dell’allenatore, rappresentato dal noto agente Fali Ramadani.

Vincenzo Italiano ha avuto il merito di portare la Fiorentina in Europa (qualificandosi in Conference League), dopo cinque anni di assenza. Questo ha convinto il presidente Rocco Commisso a puntare ancora sull’ex tecnico dello Spezia, ma Italiano ha richiesto garanzie sul fronte calciomercato, per alzare l’asticella e provare quantomeno a lottare per l’obiettivo Europa League.

Secondo i colleghi di Fiorentina.It, testata molto vicina al mondo gigliato, Italiano avrebbe chiesto almeno otto rinforzi per rendere più competitiva la squadra di qui alla prossima stagione. Si parla di quasi un elemento per ruolo: uno o due centrali, a seconda delle uscite; due terzini, uno per fascia; un regista, una mezzala e due attaccanti, tra cui un centravanti e un esterno offensivo.

Soddisfare tutte queste richieste sarà, ovviamente, compito non semplice. C’è, però, ambizione di crescita, per dare seguito a un progetto iniziato solo la scorsa estate, e che ha già dato frutti importanti.