Ufficiale: in Serie B si gioca a porte chiuse per un mese

L’insensata e pericolosa decisione di lasciare che molte gare di B si disputino a porte aperte è stata finalmente cassata dal provvedimento del presidente della Lega B Mauro Balata, che ha disposto la chiusura al pubblico degli stadi.

Tale provvedimento segue alla decisione del Presidente del Consiglio Conte di lasciare che fossero le leghe ad occuparsi del caso, lasciando loro libertà decisionale.

Le partite saranno disputate a porte chiuse per almeno un mese: la scadenza è fissata per il 3 aprile, ma è ovvio che gli impianti non verranno riaperti per più tempo, poiché con questo virus non si può scherzare, né si deve farlo.

Quello che ora ci chiediamo è: perché in Serie A si è rinviato tutto anziché giocare a porte chiuse? Il motivo meramente economico è quello francamente più idiota: perché lamentarsi del calendario ingolfato se lo si ingolfa di proposito? Questa domanda non avrà mai risposte, è ovvio, perché potrebbe essere scomodissime per qualcuno.

Di sicuro a farsi male sono in molti e parliamo di immagine: il presidente di Lega Dal Pino, insultato da Zhang jr., Zhang jr. stesso, uno tra Marotta e Agnelli, il calcio italiano in particolare e l’Italia in generale. No stupiamoci, dunque, di chi organizza party a base di Coronavirus e di chi viola la quarantena e il buonsenso.

