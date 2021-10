Ufficiale: il Milan acquista lo svincolato Mirante dopo l’infortunio di Maignan

Il Milan ha formalizzato l’acquisto di Antonio Mirante. L’ex portiere di Parma e Juventus va ad infoltire la rosa a disposizione di Pioli dopo l’infortunio di Maignan.

Antonio Mirante è un nuovo giocatore del Milan: l’esperto portiere, classe 1983, ha firmato un contratto che lo lega ai rossoneri fino al termine della stagione. L’accordo è stato trovato in nottata, dopo che Maldini e Massara si sono inseriti nei colloqui che il giocatore stava affrontando con lo Spezia.

Un’operazione “lampo” che permette a Pioli di poter contare su un nuovo rinforzo nel ruolo, dopo che un infortunio al polso sinistro ha fermato Mike Maignan, che dovrà affrontare un intervento di pulizia nella giornata di oggi, e starà fuori per almeno due settimane.

Mel frattempo Mirante, che ha già raggiunto Milano per le visite mediche, affiancherà Tatarusanu nei prossimi impegni che riguarderanno la squadra rossonera. Un calendario bello denso, con cinque partite nei prossimi 18 giorni, fra cui la gara di Champions contro il Porto, essenziale per raggiungere almeno il terzo posto nel girone e qualificarsi agli spareggi per accedere in Europa League.

Mirante darà sicuramente una mano anche grazie al grande carico d’esperienza accumulato negli anni. Il portiere di Castellamare veste nuovamente la maglia di una “big”, dopo aver difeso, in carriera, i colori di Juventus e Roma.

Migliori Bookmakers AAMS