Ufficiale: il Cosenza esonera Braglia. In programma un incontro tra Pillon e la società

Finisce dopo due anni e mezzo e 107 partite la storia tra il Cosenza e Piero Braglia. La sconfitta casalinga di ieri contro il Benevento, la quinta consecutiva, e il terzultimo posto attuale hanno portato alla drastica decisione di interrompere il rapporto.

L’era Braglia era iniziata nel settembre 2017 con l’approdo sulla panchina rossoblu al posto dell’esonerato Gaetano Fontana. La squadra era in C ed era partita male, ma il tecnico grossetano rimise le cose a posto conducendo la truppa ad una sorprendente promozione in B, attesa da 15 anni, tramite playoff.

L’anno scorso la stagione cadetta, molto difficoltosa all’inizio, si chiuse con un ottimo decimo posto, ma quest’anno sta andando diversamente. La decisione, sofferta, di esonerare Braglia è arrivata meno di 24 ore dopo l’ultimo match giocato.

Il successore verrà scelto da una lista di quattro alternative composta da Pierpaolo Bisoli, Alfredo Aglietti, Walter Zenga e Bepi Pillon, anche se pare essere proprio il tecnico veneto quello realmente favorito tanto da avere in programma un incontro a Lamezia Terme con i dirigenti cosentini per ascoltare il progetto ed eventualmente apporre la sua firma.

In attesa del nuovo allenatore, le redini della squadra sono state momentaneamente prese dal vice di Braglia, Roberto Occhiuzzi. Una situazione, questa, che dovrebbe durare giusto poche ore.

