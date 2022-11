Ufficiale: Gazidis lascia il Milan

Il Milan e Ivan Gazidis si separano dopo 4 anni insieme. A riportare la notizia è stato stesso un comunicato della società rossonera che ha annunciato la separazione.

Quattro anni fa Elliot lo portò a Milano dopo l’ottimo lavoro che il CEO compì all’Arsenal, da lì Ivan Gazidis riuscì a creare una grandissima filosofia con i suoi collaboratori, Maldini e Massara, riuscendo a riportare, dopo quasi un decennio, il Milan alla conquista dello scudetto la scorsa stagione. Il contratto dell’ormai ex CEO rossonero scadrà il 5 dicembre senza la possibilità di rinnovo. A render nota la notizia è stato proprio il club e a parlare è stato il presidente Scaloni: “Siamo molto grati ad Ivan per il lavoro svolto in questi anni con noi, portato avanti sempre con la massima professionalità e dedizione, ha fatto sì che il Milan ritornasse grande”.

Non sono tardate ad arrivare anche le parole del diretto interessato, Gazidis, che ha dichiarato: “Lascerò il Milan dopo 4 anni straordinari e stimolanti, devo molto a tutto il club e ai tifosi. Sono convinto che il Milan mi abbia salvato la vita.” Gazidis ha poi tenuto ad aggiungere che “se il club è arrivato dove merita di militare rispetto a quando sono arrivato io, è soprattutto grazie al lavoro che è stato svolto da tutta la società, che ha reso possibile questa crescita.”





In attesa di conoscere il suo successore, Ivan Gazidis resterà a ricoprire il suo ruolo fino alla scadenza definitiva del proprio contratto.