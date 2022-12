Ufficiale: fuorigioco semiautomatico in Serie A

Ufficiale: in Serie A da gennaio arriverà il fuorigioco semiautomatico, il campionato italiano dopo essere stato uno dei primi ad introdurre in VAR, sta per avvalersi, dunque, di una nuova tecnologia.

La Serie A introdurrà il fuorigioco semiautomatico, una nuova tecnologia che aiuterà i direttori di gara nella valutazione dell’offside. Il fuorigioco semiautomatico è stato protagonista durante il Mondiale in Qatar 2022 e adesso, dopo il via libera del consiglio federale che si era precedentemente consultato con l’associazione italiana arbitri, questa nuova apparecchiatura tecnologica, un misto tra sensori e intelligenza artificiale, verrà applicato anche nella massima competizione italiana.

L’utilizzo di questa nuova tecnologia non verrà però riversata in campo già dalla ripresa del campionato in programma il 4 gennaio, ma verrà applicato soltanto dalla 20° gara di Serie A, non prima dell’inizio del girone di ritorno, dunque, così come si evince dalla nota della FIGC. Il fuorigioco semiautomatico consisterà nell’istallazione di 12 telecamere nello stadio supplementari a quelle della tv, che tracciano 29 “punti-dati” di ogni singolo giocatore, indicando con molta accuratezza la posizione in campo, questi dati verranno valutati dal AVAR che verificherà e comunicherà la propria decisione al VAR e all’Arbitro in campo.

Il campionato italiano, dopo essere stato uno dei primi campionati calcistici europei ad avvalersi del VAR, si mostra ancora una volta ampiamente aperto all’ausilio della tecnologia in campo.