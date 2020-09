Ufficiale: Frank De Boer nuovo CT dell’Olanda per Euro 2021

La Federazione olandese tramite un comunicato ufficiale, ha ufficializzato la nomina del nuovo CT degli oranje. La scelta è ricaduta su Frank De Boer.

De Boer, che abbiamo conosciuto anche in Italia quando ha allenato (con poche fortune) l’Inter nel 2016, succede a Ronald Koeman. Koeaman ha lasciato la carica di allenatore della Nazionel per sedersi sulla panchina del Barcellona.

Pesante l’eredità che lascia al suo successore l’attuale tecnico blaugrana. Koeman infatti nel biennio da commissario tecnico ha ridato un’identità di gioco ai Paesi Bassi reduci dalle delusioni delle mancate qualificazioni agli Europei del 2016 e al Mondiale russo del 2018.

L’ex allenatore dell’Inter, come riporta il portale olandese Telegraaf, avrà come obiettivo quello di guidare l’Olanda nella spedizione di Euro 2021 in cui gli oranje partono tra i favoriti e, in base ai risultati che saranno raccolti nella competizione continentale, la Federazione valuterà se rinnovare la fiducia a De Boer anche per i Mondiali del 2022.

