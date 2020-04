Ufficiale, Francia: stop definitivo Ligue 1 2019-2020 con PSG campione. Squadre in Champions e Europa League, retrocesse e promosse

Dopo lo stop definitivo promulgato appena due giorni fa dalla lega, in Francia si compie il grande passo: il campionato di Ligue 1 2019-20 finisce, e vengono assegnati anche i piazzamenti definitivi, nonché i titoli.

Il comunicato, lapidario, della lega calcistica francese apparso pochi minuti fa sul sito ufficiale parla chiaro: Il Paris Saint-Germain è Campione di Francia per la nona volta nella sua storia, e di conseguenza classificato alla prossima edizione della Champions League. Al viaggio europeo che dovrebbe cominciare il prossimo settembre si aggiungerà l’Olympique Marsiglia, che torna nell’Europa dei grandi 6 anni dopo l’ultima partecipazione.

Sarà il Rennes a giocarsi l’accesso alla prossima Champions League nei play-off di agosto, mentre il Lille accederà alla fase a gironi dell’Europa League, insieme a Nizza e Stade de Reims.

Importanti verdetti anche per la parte finale della classifica: l’Amiens e il Tolosa andranno in Ligue 2, mentre il Lorient e il Lens salgono dalla cadetteria per partecipare di nuovo alla Ligue 1.

Era stato chiaro due giorni fa il messaggio del governo: “La stagione 2019-2020 degli sport professionistici, in particolare il calcio, non può riprendere“. Alla Lega non restava altro che decidere come concludere i campionati, stilare la classifica, per aspettare poi l’inizio della nuova stagione calcistica transalpina in piena sicurezza.

Non mancheranno le polemiche, non tanto per il primo posto, blindato dal PSG con 12 punti sulla seconda (e una partita da recuperare) ma soprattutto per le varie corse europee: Monaco, Montpellier, Lione, Nizza e Reims erano tutte appaiate in classifica a pochi punti dai posti che contavano per partecipare alle prossime competizioni continentali. Ovviamente lo stesso vale per l’Amiens, retrocesso a 4 punti dalla zona salvezza, mentre il Tolosa era praticamente già condannato con 13 punti in 28 partite.

La Francia è la prima fra le nazioni con grande rilevanza che prende una decisione così importante. Nei prossimi giorni capiremo se farà da apripista per le altre leghe, o resterà un caso isolato.

