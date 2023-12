UFFICIALE: “Firma con la Juventus fino al 2025” | Colpo chiuso a sorpresa

Le buone notizie per la Juve non finiscono qui. Dopo il colpo grosso di Monza, l’ufficialità di calciomercato.

La fortuna aiuta gli audaci. È un ottimo momento per questa Juventus con la mente sgombra, con le energie proprie di chi non ha impegni infrasettimanali europei, e gli gira tutto anche tutto bene. Come confermato dall’ultimo turno di campionato.

Una vittoria pesante, se non fosse che al 92’ la squadra di Palladino aveva segnato, prima del gollonzo (contestato) di Gatti, che si fa perdonare, riscattandosi con gli interessi. Le buone notizie non finiscono qui.

La Signora ha per le mani un gioiellino montenegrino, come rivela Tuttosport, Vasilijie Adzic, giovanissimo diciassettenne, papabile innesto per la Next Gen con vista prima squadra, pronto ad arrivare a Torino a luglio (è extracomunitario) per due milioni di euro.

Adzic, in quanto extracomunitario, non può arrivare a gennaio in quanto la Signora non ha slot a disposizione per poterlo tesserare. Il suo ingaggio, che sembra ormai definito, conferma comunque la volontà del club bianconero di continuare a investire sul settore giovanile.

Calciomercato, servono innesti a centrocampo: ecco chi sta seguendo Giuntoli

Giuntoli, però, deve vivere il presente pensando all’immediato futuro. A gennaio servono rinforzi a centrocampo, viste le squalifiche di Paul Pogba (positivo all’antidoping) e Nicolò Fagioli (per le vicende scommesse).

In calo le quotazioni di Hojbjerg del Tottenham, probabilmente un affare del tutto tramontato visto anche l’infortunio di Bentancur, che sta costringendo Ante Postecoglu a utilizzare anche gli esuberi degli Spurs. Sempre in standy-by Kalvin Phillips (Manchester City disposto a una cessione in prestito), vive anche le piste che portano a Kouadio Koné del Borussia Moenchengladbach.

Affare fatto, il contratto è realtà

Indiscrezioni a parte, è arrivata un’ufficialità, il primo contratto da professionista Alessandro Bassino. Il difensore, classe 2006, fa parte della Primavera bianconera dall’estate del 2023, dopo la promozione dall’Under 17. In questo inizio stagione ha già giocato otto partite delle undici totali disputate fin qui dalla squadra allenata da Paolo Montero. “Diventano undici – si legge sempre sul sito del club torinese – se si considerano le tre affrontate nella scorsa stagione”.

Alessandro Bassino ha già avuto un prestigioso esordio, con la Juventus Next Gen, subentrando a gara in corso nel match di Coppa Italia Serie C disputato e vinto 5-1 contro la Pro Vercelli. Per molti l’erede di Dean Huijsen, in procinto di passare in pianta stabile nella squadra di Max Allegri.