Ufficiale, esonerato Nagelsmann: Tuchel nuovo indirizzo allenatore del Bayern Monaco

Ufficiale: Il Bayern Monaco esonera Nagelsmann, al suo posto ci sarà Thomas Tuchel.

Quanto successo in casa Bayern Monaco nei giorni scorsi è stato sicuramente qualcosa di sorprendente, i bavaresi hanno, infatti, deciso di sollevare dall’incarico della guida tecnica Julian Nagelsmann, in maniera del tutto inaspettata. Il Bayern aveva scelto la giovane promessa tecnica tedesca dopo la sua straordinaria ascesa con il Lipsia e dopo l’addio di Flick, ma qualcosa nel meccanismo di squadra sembra non aver funzionato e le strade tra la società e Nagelsmann si sono improvvisamente divise.

I motivi della separazione sembrano essere molteplici, il primo è stato un problema inerente alla scelta tattica del tecnico, ovvero un modulo come il 3-1-4-2 con due attaccanti mobili senza riferimento. Questa stessa scelta aveva portato tempo addietro alla rottura tra il tecnico e Robert Lewandowski, che era stato richiamato più volte dal tecnico nel corso degli allenamenti perché non garantiva i giusti movimenti offensivi. Alla fine il polacco è poi andato al Barcellona lasciando i bavaresi con una sola punta di peso in rosa come Chupo-Mouting. Altri motivi della rottura possono essere ricondotti alla mancata valorizzazione dei talenti in rosa e al troppo egocentrismo del tecnico, che giorni fa in un momento delicato della stagione dei bavaresi, ha deciso di andare a sciare in montagna, comportamento ritenuto inaccettabile per la società tedesca.

Al suo posto siederà, dunque, Thomas Tuchel, che torna in patria in un contesto molto delicato. Il Bayern, infatti, è attualmente ancora in lotta su tutte e tre le competizioni stagionali e Thomas Tuchel avrà come obiettivo quello di ripetere quanto fatto al Chelsea negli anni precedenti, riportando la Champions League a Monaco di Baviera.