Ufficiale, esonerato Mazzarri: Agostini nuovo allenatore del Cagliari

A poche giornate dalla fine del campionato, il Cagliari tenta l’assalto alla salvezza cambiando allenatore.

Con un comunicato ufficiale apparso su tutti i canali di comunicazione del Cagliari, il club sardo ha annunciato la fine del rapporto con il mister Walter Mazzarri.

A tre giornate dalla fine, la squadra rossoblù ha deciso di cambiare allenatore cercando di dare una scossa ad un ambiente sicuramente in difficoltà e con una classifica molto difficile.

L’obiettivo primario è, ovviamente, la salvezza che attualmente può essere messa a rischio dal grande recupero della Salernitana e da una serie di scontri diretti tra le squadre coinvolte che nelle ultime tre giornate scopriranno ufficialmente il proprio destino.

Il destino di Mazzarri, invece, è stato già segnato con un esonero figlio del malumore non solo della società, ma anche della tifoseria.

Il tecnico aveva portato avanti un mese di gennaio davvero positivo dove il Cagliari sembrava poter recuperare i punti di svantaggio e prendersi la sperata salvezza, la luce, però si è spenta ben presto e la squadra è tornata ad evidenziare grandi problemi.

Nelle ultime otto partite i sardi hanno ottenuto ben sette sconfitte.

Subentrato in questa stagione, Mazzarri ha ottenuto in questa Serie A 6 vittorie e 9 pareggi portando, però, a 17 il conto delle sconfitte: troppe per pensare alla salvezza.

Il Cagliari si affida al cuore dei propri tifosi e di chi ha tatuato sulla pelle la maglia dei sardi, ovvero Alessandro Agostini, ex difensore del club e allenatore della primavera che avrà il difficilissimo ruolo di traghettare la squadra in un momento complicatissimo.