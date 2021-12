Ufficiale: Eriksen rescinde il contratto con l’Inter

L’Inter e Christian Eriksen si separano. Il danese non ha ottenuto l’idoneità sportiva per continuare a giocare in Italia, e dunque club e giocatore hanno convenuto per la separazione.

Christian Eriksen e l’Inter si separeranno. L’annuncio ufficiale è arrivato oggi, a seguito di un incontro occorso ieri tra il danese e i vertici dirigenziali nella sede del club che, alla presenza di Martin Schoots, agente del giocatore, hanno definito i dettagli della rescissione contrattuale.

“FC Internazionale Milano comunica di aver trovato un accordo per la rescissione consensuale del contratto di Christian Eriksen. Il Club e tutta la famiglia nerazzurra abbracciano il calciatore e gli augurano il meglio per il suo futuro. Anche se oggi le strade dell’Inter e di Christian si separano, resterà un legame forte e indissolubile. I momenti più belli, i gol e le vittorie, l’abbraccio dei tifosi fuori da San Siro nel celebrare lo Scudetto: tutto resterà sempre fissato nella storia nerazzurra”.

Una decisione dolorosa ma necessaria, dacché Eriksen è stato giudicato non idoneo a proseguire la propria carriera agonistica in Italia. I fatti risalgono agli ultimi Europei e sono tristemente noti a tutti: durante Danimarca-Finlandia Eriksen ha accusato un malore che lo ha costretto ad accasciarsi al suolo.

Trasportato in ospedale, gli è stata diagnosticata un’aritmia cardiaca, cui è seguito un intervento di implementazione di un pacemaker per ristabilire la normale frequenza cardiaca. Ciò comporta però che Eriksen non possa continuare a giocare a livello professionistico in Italia, pertanto dovrà trasferirsi all’estero.

La sua carriera potrebbe proseguire all’Odense, in Danimarca, dove mosse i primi passi da professionista, oppure all’Ajax, la squadra che lo fece conoscere a livello internazionale.

Prima, però, l’Inter vuole accomiatarlo come merita. A inizio anno è previsto un incontro di addio, a San Siro, alla presenza dei tifosi. Christian, tra i maggiori protagonisti dello Scudetto, ha lasciato nei loro cuori un ricordo indelebile.

