Ufficiale, emergenza Coronavirus: rinviate a data da destinarsi Juventus-Lione e Manchester City-Real Madrid

L’UEFA, con un comunicato ufficiale, ha fatto sapere di aver rinviato a data da destinarsi le sfide di Champions League tra Juventus e Lione e tra Manchester City e Real Madrid.

L’emergenza Coronavirus colpisce, inevitabilmente, anche le competizioni europee ed ha messo l’UEFA con le spalle al muro. Il massimo organismo europeo ha infatti comunicato il rinvio a data da destinarsi di Juventus-Lione e di Manchester City-Real Madrid in programma la prossima settimana.

Con un comunicato ufficiale comparso sul proprio sito, l’UEFA spiega che la decisione è stata presa a causa della quarantena obbligatoria imposta ai giocatori di Juventus e Real Madrid. Entrambe le squadre dovranno stare in isolamento per 14 giorni, rendendo così impossibile lo svolgimento della gara.

Following the quarantine imposed on players of Juventus and Real Madrid, the following #UCL matches will not take place as scheduled.



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester City – Real Madrid 🇪🇸

🇮🇹 Juventus – Olympique Lyonnais 🇫🇷



Further decisions on the matches will be communicated in due course.