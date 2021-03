Ufficiale: diritti TV Serie A triennio 2021-2024 in esclusiva a DAZN! Solo 3 partite su SKY

Dopo mesi di trattative e riunioni andate a vuoto, ad accaparrarsi il pacchetto di maggioranza sulla Serie A è l’emittente gestita da Kevin Mayer, aggiudicandosi il diritto di poter trasmettere, attraverso la propria piattaforma, almeno 7 partite su 10 la settimana in esclusiva per i prossimi 3 anni.

Ha vinto DAZN. A pochi giorni dalla scadenza dei termini per l’assegnazione dei diritti TV, prevista per il 29 marzo, la Lega Serie A ha accettato l’offerta della TV in streaming, pari a 840 milioni di euro all’anno, comprensivi dei pacchetti 1 e 3. Su questa piattaforma, a partire dalla prossima stagione, si potranno assistere a tutte le gare del weekend calcistico nazionale, di cui 7 in esclusiva assoluta (pacchetto 1). Ma non solo: avendo acquistato persino i diritti del pacchetto 3, ciò permetterà un ulteriore espansione della visione offerta ai propri abbonati, con le tre gare restanti sempre visibili su DAZN, questa volta però in co-esclusiva con Sky.

Determinante e decisivo è stato l’accrescimento, nelle ultime ore, dei voti favorevoli alla proposta di DAZN, dove da 11 squadre si è passato a 16, con soli 4 voti contrari delle due squadre di Genova, Sassuolo e Benevento.

Svolta clamorosa dunque nel nostro calcio; dopo anni di monopolio totale da parte di Sky, il palinsesto cambierà (quasi) del tutto sede. Per la concorrente rivale rimarranno solo le briciole, in quanto è già presente una proposta per aggiudicarsi il magro bottino del pacchetto 2, che prevede l’esclusiva con DAZN dei 3 match rimanenti. L’offerta si aggira intorno ai 70 milioni di euro a stagione, con le trattative che proseguiranno in questi ultimi giorni, prima della sopracitata scadenza. Decade inoltre la possibile suggestione di poter assistere a una partita la settimana in chiaro, uscendo dunque ufficialmente di scena.

Lo si attendeva da giorni, ora è ufficiale: ha vinto la TV in streaming, ha vinto DAZN.

