Ufficiale: Di Maria e Pogba firmano con la Juventus

Calciomercato Juventus, ufficiali i colpi Di Maria e Pogba. L’argentino, sbarcato a Torino la scorsa notte, ha già visitato il J Medical. Il francese è atterrato all’aeroporto di Caselle nel pomeriggio. Visite fissate domani mattina.

Si sparano i primi botti di mercato in casa Juventus: Di Maria e Pogba sono i nuovi gioielli che impreziosiscono la rosa di Massimiliano Allegri. Due acquisti di classe ed esperienza, che elevano il tasso tecnico della squadra consentendo alla società di non spendere nulla.

Parliamo di due calciatori in regime di svincolo, che hanno chiuso le proprie esperienze al PSG e al Manchester United. Il loro arrivo a Torino era pronosticato da tempo, ma oggi è arrivata la conferma ufficiale, con i due calciatori atterrati nella capitale sabauda.

Di Maria con la maglia numero 22 della Juventus. Dall’account Instagram del giocatore

Angel Di Maria è sbarcato a Torino la scorsa notte, e stamattina si è presentato al J Medical, accolto dal bagno di folla dei tifosi, cui si è concesso per foto e autografi. Primo approccio col mondo Juve, e primo incontro con mister Massimiliano Allegri. I due, immortalati in una foto fianco a fianco, avranno scambiato qualche battuta prima che l’argentino terminasse gli iter burocratici per diventare bianconero a tutti gli effetti.

Firma su un contratto da cinque milioni e mezzo netti, più bonus per arrivare a sette, per un anno. Paul Pogba, invece, è sbarcato a Torino, con un volo privato proveniente dagli States, alle quattro del pomeriggio. Il “Pogback” è cominciato con un primo incontro con i tifosi, dei quali il “polpo” condivide gli entusiasmi: “Non vedo l’ora di tornare a indossare questa maglia”. E quell’ora potrebbe scattare domani, quando il francese sarà al J Medical per visite e firma sul contratto. Poi tutti in campo agli ordini del mister, per preparare una stagione che si preannuncia esaltante.