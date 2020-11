L’imprenditore e presidente del Napoli De Laurentiis è la lavoro per realizzare una serie televisiva che ha come protagonista Maradona.

L’obiettivo è quello di raccontare gli anni che videro il numero dieci calcare i prati del San Paolo e regalare emozioni uniche al popolo napoletano.

In una sua partecipazione ad una trasmissione televisiva su Rai 1, De Laurentiis ha voluto mettere a fuoco le sue reali intenzioni:

“Io sono dodici mesi che sto costituendo una serie televisiva di dodici puntate su quel periodo napoletano, e quindi tutti i giorni vivendo a contatto con la sua vita, con la sua faccia, con il suo modo di essere e di giocare in campo e fuori dal campo. Non so se hai mai visto The Last Dance di Michael Jordan, ecco diciamo che questo periodo storico secondo me è ancora più importante”.