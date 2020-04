Ufficiale: Davies rinnova con il Bayern Monaco fino al 2025

“Sono molto felice. Il Bayern è uno dei migliori club del mondo ed è stato un sogno diventato realtà poter giocare qui. Mi sono sentito a mio agio fin dal primo giorno. Voglio ottenere il maggior numero possibile di trofei con questo club. È una squadra che ha nel DNA la mentalità vincente“

L’esterno canadese Alphonso Davies, in un incontro nella sede del club organizzato in base alle disposizioni sanitarie del caso, ha firmato il rinnovo del contratto con il Bayern Monaco esternando subito dopo la sua soddisfazione con il post apparso ad inizio articolo.

Il classe 2000, in Baviera dal gennaio dell’anno scorso, ha rinnovato fino al 2025 un accordo che sarebbe scaduto nel 2023. Davies si sta sempre più ritagliando un suo spazio in prima squadra anche grazie alla sua duttilità: oltre che in avanti, infatti, può giocare anche come terzino.

Messosi in rilievo nella esperienza in Gold Cup nel 2017 e, soprattutto, nella quarta stagione in MLS con i Vancouver Whitecaps, il Bayern Monaco ha anticipato altre big acquistandolo un anno e mezzo fa e portandolo subito in Germania.

Ha già battuto vari record, sportivi ed anche economici: ad esempio è il più giovane marcatore del Bayern Monaco dal 2000 ad oggi, ma è anche il più costoso della storia della MLS avendo fruttato alla sua vecchia franchigia una commissione di oltre 20 milioni di dollari.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS