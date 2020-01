Ufficiale: Christian Eriksen è un nuovo giocatore dell’Inter

Christian Eriksen è ufficialmente un calciatore dell’Inter. Il danese approda in nerazzurro con un contratto fino al 2024. Scelto anche il numero di maglia.



“Christian Dannemann Eriksen è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il calciatore danese classe 1992, che arriva in nerazzurro a titolo definitivo dal Tottenham, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024. (…) A lui va l’abbraccio di tutto il popolo interista, che nell’accoglierlo con calore ed entusiasmo gli augura il meglio per la sua avventura con la maglia nerazzurra. #WelcomeChristian!“

Con questo estratto di comunicato, emesso attraverso il proprio sito pochi minuti fa, l’Inter ufficializza l’arrivo di Christian Eriksen. Il centrocampista danese firma con i nerazzurri un contratto da 10 milioni all’anno fino al 2024. Per il Tottenham, invece, l’incasso sarà di 21 milioni (compresi bonus).

In attesa del consueto video di presentazione, il calciatore è già stato presentato sui social sia con sontuose foto, che lo ritraggono nel maestoso Teatro alla Scala di Milano, sia con la classica immagine di rito dalla quale si vede il numero da lui scelto: il 24.

Infine, non sono mancate le prime parole nerazzurre, pronunciate ai microfoni di Inter TV: “Sono davvero orgoglioso di indossare questa maglia. I tifosi mi hanno accolto benissimo e non vedo l’ora di poter ricambiare tutto il loro affetto in campo. Inoltre mi stimola molto essere allenato da uno come Conte. Imparare come giocano le sue squadre è per me una cosa entusiasmante”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA