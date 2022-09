Ufficiale, addio PSG: Icardi va al Galatasaray

Icardi saluta e parte per Instanbul, direzione Galatasaray, dove troverà degli ex Serie A: Mertens e Torreira

E’ fatta per l’addio di Maurito Icardi dalla squadra allenata dal francese Galtier, il PSG. Dopo mesi di possibili addii, ora arriva l’ufficialità: Icardi sarà un nuovo giocatore del Galatasaray. La società turca ha deciso di affondare il colpo e battere la concorrenza, aggiudicandosi il bomber argentino, ormai esubero nella formazione parigina.

I dettagli e le cifre

La formula per portare il giocatore in maglia giallorossa è la seguente: prestito secco, con parte dell’ingaggio da 10 milioni pagato dalla formazione di Istanbul, bonus garantiti dalla società del Qatar.



Nell’ultimo periodo Icardi si stava allenando con altri giovani ed esuberi, tant’è che l’argentino era stato messo fuori dai progetti del nuovo tecnico Galtier, non inserendolo tra i convocati in Europa.

Icardi è atteso in tarda serata, con circa 25 mila tifosi del Galatasaray ad attenderlo allo stadio.

Galatasaray e PSG avevano trovato in passato un accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni, trattativa che poi sfumò a causa del mancato sì dell’agente oltre che moglie dell’argentino, Wanda Nara.

Il passato e i numeri

L’argentino fu acquistato dal PSG nell’estate 2019, all’ultimo istante prima della chiusura del calciomercato francese, con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 70 milioni di euro.

Dopo aver disputato una buona stagione, arricchita da 20 gol in 34 presenze e la vittoria della Coppa di Francia, Coppa di Lega e della Ligue 1, Maurito ha deluso di gran lunga le aspettative della società e dei tifosi.

Il Mauro nerazzurro era svanito, non mostrando le sue qualità: fiuto del gol e forza fisica. Oggi per Mauro è un nuovo inizio, una nuova opportunità per riconquistarsi la fiducia di tutti i tifosi e ritornare quello che era un tempo, colpendo a suon di gol e assist e facendo sognare i tifosi del Galatasaray.

Iniziò tutto dall’arrivo in Serie A con la Sampdoria di Ciro Ferrara, con i suoi primi 10 gol e quella bravura in area che attirò l’attenzione di molti club del campionato italiano e non solo.

Alla fine se lo aggiudicarono i nerazzurri dell’Inter, nella sessione invernale di calciomercato per soli 13 milioni di euro. Nella sponda nerazzurra di Milano Icardi è stato ben 6 stagioni mettendo a segno 124 gol in 219 partite, cifre mostruose per il classe ’93, che tenterà di ampliare attraverso questa nuova esperienza turca.