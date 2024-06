Raffaele Palladino sarà il nuovo allenatore della Fiorentina, per lui un contratto biennale fino a giugno 2026.

Ufficiale, addio Italiano: Palladino nuovo allenatore della Fiorentina. Fonte Immagine “Gianluca Di Marzio” Stadio Sport.it

A raccogliere l’eredità di Vincenzo Italiano sulla panchina della Fiorentina sarà Raffaele Palladino, il tecnico ex Monza si è infatti convinto del progetto Viola ed ha firmato un contatto biennale fino a giungo 2026 con opzione per un ulteriore stagione. Una scelta molto importante quella della dirigenza Viola che ha deciso di puntare tutto sul profilo del tecnico napoletano per continuare un ciclo importante, inaugurato dal suo predecessore.

È stato lo stesso palladino in conferenza stampa ad autoannunciarsi e ha mostrare tutto il suo entusiasmo in vista della sua prossima sfida da allenatore di Serie A dopo le due stagioni passate alla guida del Monza: “Sono molto felice di essere il nuovo allenatore della Fiorentina e ci abbiamo messo due minuti a trovare l’accordo. Darò tutto me stesso per i tifosi e per portare in alto questa società così prestigiosa. Ringrazio i dirigenti e il presidente Rocco Commisso per aver creduto in me.”

Durate la conferenza stampa Viola accanto è intervenuto anche il direttore sportivo del club Daniele Pradè, il quale ci ha tenuto ha tenuto a ribadire che l’obiettivo della Fiorentina in vista della prossima stagione sarà quello di blindare i propri top player come Nico Gonzalez, Quarta e Milenkovic e contemporaneamente formare una squadra che si addica allo stile di gioco del nuovo tecnico, buttando sempre un occhio al Fair Play Finanziario.

Per Palladino sono arrivate anche le parole di ringraziamento da parte del Monza, il club infatti ci ha tenuto ad elogiare quest’ultimo per il lavoro svolto nel corso delle sue due stagioni alla guida dei biancorossi “AC Monza ringrazia con affetto e grande stima professionale Raffaele Palladino per i due meravigliosi anni di Serie A e gli augura ogni fortuna per il futuro.”

