UEFA apre indagine sul caso Negreira: rischio esclusione coppe per il Barcellona

Ufficiale: la UEFA apre un’inchiesta contro il Barcellona sul caso Negreria, il club blaugrana rischia l’esclusione da tutte le coppe.

Un fulmine a ciel sereno, quello arrivato nella giornata di oggi in casa Barcellona dopo la notizia dell’apertura di un’inchiesta da parte della UEFA contro il club blaugrana per la possibile violazione del codice disciplinare che il Barcellona avrebbe violato sul caso Negreria. Il club del presidente Laporta sarebbe, infatti, accusato di aver versato nelle casse dell’ex vicepresidente del Comitato Tecnico degli Arbitri, Josè Negreria, una cifra complessiva di 1,4 milioni, tramite una società privata, la Dasnill 95 SL, di proprietà dello stesso Negreria.

Secondo quanto riportato dall’emittente “Ser Catalunya”, il via libera all’apertura dell’inchiesta da parte della UEFA sarebbe partito proprio dopo una verifica fiscale fatta alla società privata collegata all’ex presidente del Comitato degli Arbitri. A confermare la notizia è stato lo stesso Negreria che, però, ha smentito qualsiasi favoritismo concesso al club blaugrana, sostenendo che dietro a questi pagamenti di denaro ci fossero soltanto dei semplici incontri di consultazione.

Tempo fa arrivò anche la difesa del presidente del Barcellona, Laporta, che ribadì che il Barcellona non aveva mai comprato arbitri e che mai lo avrebbe fatto. Adesso però il Barcellona rischia seriamente di andare ad inciampare in provvedimenti disciplinari molto gravi, infatti, qualora le accuse dovessero essere confermate, il club catalano potrebbe essere escluso da tutte le competizioni ufficiali UEFA, come Champions League, Europa League e Conference League.