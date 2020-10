Udinese – Roma, Fonseca: “L’agente di Diawara ha sbagliato. Servono i gol”

Il tecnico portoghese prima della sfida con i friulani: “Non parlo di mercato. Mayoral buon giocatore”

Dopo il pareggio (2-2) con la Juve, la Roma si troverà davanti ancora una maglia bianconera. I giallorossi sono attesi al Friuli per la sfida contro l’Udinese. La formazione di Gotti è reduce da due sconfitte: la prima è arrivata contro il Verona (0-1) mentre la seconda con il neopromosso Spezia (2-0).

Nonostante questo, Fonseca mette in guardia la squadra: “È una partita di pazienza, in cui dobbiamo scegliere il miglior momento per attaccare gli spazi. È una partita diversa, tutte le grandi squadre hanno avuto difficoltà a Udine perché difendono bassi e pronti a uscire velocemente in contropiede“.

Questa mattina è arrivato Borja Maryoral. Fonseca, pur non sbilanciandosi più di tanto, lo ha descritto come “un buon giocatore“. In settimana ci sono state polemiche per le dichiarazioni dell’agente di Diawara, Daniele Piraino, che ha fatto sapere di aver mal digerito la panchina del centrocampista guineano contro la Juve.

Parole che Fonseca ammette di essere sorpreso, sottolineando come l’ex Napoli abbia giocato sempre e sia importante per la squadra. L’allenatore portoghese si rivolge poi a Piraino: “Se pensa che questa è la forma corretta e se pensa che può farmi pressione ha sbagliato“.

Nella gara contro la Juve, Pellegrini, schierato a centrocampo insieme a Veretout, ha fatto registrare ottimi dati difensivi. È questa la posizione in cui esprime meglio le qualità? Fonseca risponde così: “Può farlo in diverse zone, l’ha fatto bene da centrale contro la Juventus. Può fare diverse posizioni molto bene, ha fatto un’ottima partita contro la Juve“.

Infine, Fonseca si è soffermato sul neo di queste prime due giornate: la mancata concretizzazione delle tanti occasioni dichiarando che “manca di chiudere le occasioni che abbiamo creato“.

