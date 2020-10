Udinese-Milan Diretta TV- Streaming e probabili formazioni (1-11-2020)

Test importante per entrambe le squadre. L’Udinese è in piena lotta per la salvezza e ha bisogno di punti, il Milan vuole continuare nella sua serie positiva. Donnarumma torna a disposizione dopo essere guarito dal Covid.

L’Udinese ha giocato bene contro la Fiorentina, ma questo non è bastato per portare a casa punti. Gli uomini di Gotti ci riproveranno domani contro il Milan. Musso potrebbe essere convocato e partire titolare.

I rossoneri guidati da Pioli vogliono tornare a vincere in campionato, dopo il pareggio beffa con la Roma. Tornano a disposizione Donnarumma, Hauge e Rebic, ma gli ultimi 2 andranno probabilmente in panchina.

Udinese-Milan, 6° Giornata di Serie A

Ultime sulle formazioni di Udinese-Milan:

Gotti sembra intenzionato a schiera un 4-3-3 molto offensivo per superare la difesa del Milan. Musso dovrebbe essere il portiere titolare, Nuytinck favorito su Becao per affiancare De Maio. De Paul mezzala, mentre il tridente d’attacco sarà formato dall’ex Milan Deulofeu, Okaka e Lasagna.

Pioli recupera Donnarumma, il quale riprenderà il suo post tra i pali. Torna Theo Hernandez a sinistra, così come Kessie vicino a Bennacer. Insieme a Saelemaekers ci saranno Calhanoglu e Leao a supportare Ibrahimovic. Torna almeno per la panchina Rebic.

Come vedere Udinese-Milan in Diretta TV e Streaming Live:

La partita tra Udinese e Milan, sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. C’è inoltre, la possibilità di vedere la partita con la APP DAZN per dispositivi mobile oppure collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Udinese-Milan:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Udinese Milan in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

https://tunein.com/radio/RAI-Radio-1-934-s25212/

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Udinese-Milan:

Sono 45 i precedenti in campionato ad Udine, tra Udinese e Milan. I dati recitano 12 vittorie per l’Udinese, 18 pareggi e 15 successi per i rossoneri. L’ultima vittoria dell’Udinese risale alla prima giornata dello scorso campionato. 1-0 firmato di testa da Becao, l’ultimo pareggio risale alla stagione 2017/18, vantaggio iniziale di Suso e pareggio con autogol di Donnarumma. L’ultimo successo per i rossoneri risale alla stagione 2018/19, è Romagnoli nei minuti finale a regalare i 3 punti al Milan.

