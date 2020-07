Udinese-Juventus in Diretta TV-Streaming e probabili formazioni 23-07-2020

Udinese-Juventus, partita valida per la trentacinquesima giornata di Serie A, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A HD ed in streaming live sulle piattaforme Sky Go e Now TV. Sarri dovrà fare a meno di Bonucci in difesa ma torna Bernardeschi, Gotti ritrova Okaka dopo il turno di squalifica.

Domani alle ore 19:30 alla Dacia Arena l’Udinese ospiterà la Juventus nella partita valida per la trentacinquesima giornata di Serie A.

La sconfitta subita all’ultimo secondo contro il Napoli è stato un duro colpo per i friulani che sono ancora a caccia dell’aritmetica salvezza. Contro la Juventus, l’Udinese vorrà dunque chiudere definitivamente il discorso e darà il tutto per tutto per riuscirci.

I bianconeri, invece, vengono dal successo casalingo contro la Lazio per 2-1 che ha cucito metà scudetto sul loro petto. Alla Juventus basterà vincere le prossime due partite per proclamarsi campione d’Italia per la nona volta consecutiva e scrivere un’altra pagina di storia.

Le ultime sulle formazioni di Udinese e Juventus

Per questa partita Gotti ritroverà Okaka come punta centrale dopo che l’attaccante aveva saltato la trasferta di Napoli per squalifica. I friuliani non avranno a disposizione Mandragora, Jajalo e Walace che si è fermato recentemente. L’Udinese giocherà con il 3-5-2 con Musso tra i pali, Becao, De Maio e Nuytinck in difesa, Larsen, De Paul e Fofana a centrocampo con Ter Avest e Sema ad agire come esterni, mentre in avanti Lasagna sarà il partner di attacco di Okaka.

Assenza pesante in difesa per Sarri che dovrà fare a meno di Bonucci, squalificato dopo il giallo rimediato contro la Lazio. Pronto al suo posto Rugani che giocherà al fianco di De Ligt, mentre sulle fascia destra Cuadrado è favorito su Danilo, con Alex Sandro dall’altro lato. A centrocampo si rivedrà Pjanic dal primo minuto assieme a Bentancur e Rabiot, mentre in attacco ritornerà Bernardeschi al fianco di Dybala e Cristiano Ronaldo, dopo che l’ex Fiorentina ha scontato contro la Lazio il turno di squalifica.

Probabili formazioni Udinese-Juventus

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Ter Avest, Larsen, De Paul, Fofana, Sema; Lasagna, Okaka. All. Luca Gotti

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Maurizio Sarri.

Dove vedere Udinese-Juventus in Diretta TV e Streaming Live

La partita Udinese-Juventus partita valevole per la venticinquesima giornata di Serie A, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A HD (canale 202) per gli abbonati a Sky Calcio e Sky Sport.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare Udinese-Juventus in diretta streaming live.

Infine, sarà possibile guardare la partita Udinese-Juventus utilizzando il servizio streaming on demand NowTv acquistando la singola partita a €9.99 o acquistando l’intero Ticket Sport al costo mensile di €29.99

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Udinese-Juventus

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Udinese-Juventus in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Udinese-Juventus

I precedenti tra Udinese e Juventus in terra friulana sono favorevoli in maniera anche abbastanza netta alla squadra ospite. La Vecchia Signora si è infatti imposta in 27 delle 48 partite disputate ad Udine, mentre l’Udinese è riuscita a vincere in sole cinque occasioni. Sono stati invece 16 i pareggi tra le due formazioni.

L’ultimo successo casalingo dell’Udinese contro la Juventus risale al 2010 quando i friulani si imposero con un netto 3-0 grazie ai gol di Sanchez, Pepe e Di Natale. Due anni fa, invece, l’Udinese subì una delle peggiori sconfitte interne contro la Juventus, perdendo 6-2 nonostante i bianconeri fossero in 10.

Quest’anno lo score casalingo dell’Udinese non è affatto positivo, con la squadra di Gotti capace di vincere solo 5 partite sulle 17 disputate alla Dacia Arena, dove sono arrivate anche 6 sconfitte. Lo stesso si può dire per lo score in trasferta della Juventus, peggiorato in queste ultime partite.

I bianconeri, infatti, hanno perso a Milano con il Milan e pareggiato a Reggio Emilia con il Sassuolo, restando ferma a 10 vittorie esterne in 17 partite. L’Udinese dovrà sperare in una nuova giornata no della Juventus se vuole tornare a sorridere in casa dove il successo manca da Gennaio (Udinese-Sassuolo 3-0).

