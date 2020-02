Udinese – Inter, diretta TV-streaming e probabili formazioni 02-02-2020

L’Inter va in trasferta alla Dacia Arena contro l’Udinese nel posticipo domenicale della 22°giornata di Serie A, per tenere viva la lotta al titolo. Eriksen titolare, tutti al completo per Gotti. In diretta su Sky Sport uno, Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go.

Udinese-Inter, 22° giornata di Serie A – fonte:stadiosport

Dopo la vittoria infrasettimanale nel quarto di finale di Coppa Italia contro la Fiorentina, l’Inter torna ad affrontare il campionato dove nelle ultime settimane ha parecchio stentato con 3 pareggi consecutivi (Atalanta, Lecce, Cagliari) e una vittoria che non arriva dal 6 gennaio, data della vittoria al San Paolo col Napoli. A mercato di riparazione finito, i nerazzurri sperano di trovare nuova linfa e sopperire agli infortuni con i tre nuovi arrivi: uno su tutti Cristian Eriksen, che allunga il reparto di centrocampo e ne innalza il talento, ma anche contare sull’esperienza di Young e Moses sulla fasce.

L’Udinese aveva chiuso il 2019 e iniziato il 2020 con 3 vittorie consecutive in campionato, interrompendo la striscia solo nell’ottavo di Coppa Italia contro la Juventus del 14 gennaio, perso 4-0. Però poi sono arrivati 2 KO di fila, uno rocambolesco a San Siro col Milan per 3-2 e uno più netto nello scorso turno col Parma per 2-0. La situazione bianconera in classifica è relativamente tranquilla, con 24 punti totalizzati e un +9 sulla zona retrocessione, ma lontani per posizioni più nobili. Gotti ha quasi tutti a disposizione e conterà soprattutto su una prestazione super del suo asso Rodrigo de Paul.

Come vedere Udinese – Inter in Diretta Tv e Streaming Live

La partita Udinese – Inter sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 1 (canale 201 del satellite e canali 472 e 482 sul digitale terrestre) e su Sky Sport Serie A (canale 202 sul satellite, 473 e 483 sul digitale terrestre). La partita è disponibile anche per gli abbonati DAZN con integrato il pacchetto Sky Calcio. Il Live Streaming del match sarà disponibile su Sky GO. La partita è disponibile sulla piattaforma NowTV, tramite un abbonamento di 9,99 euro al mese.

Precedenti e statistiche di Udinese – Inter

Nelle ultime 10 partite tra le due squadre, l’Inter ha battuto per 8 volte l’Udinese. L’ultima vittoria bianconera contro i nerazzurri risale alla stagione 2017/2018, quando l’Udinese si impose per 1-3 a San Siro. L’andata finì 1- 0 per l’Inter, con rete di Sensi nel primo tempo.

Probabili formazioni Udinese – Inter

La grande attesa per l’11 iniziale dell’Inter e il probabile esordio da titolare di Cristian Eriksen, in un reparto ancora falcidiato da molte assenze. Brozovic ha parzialmente recuperato ma andrà in panchina, da valutare le condizoni di Borja Valero e restano ancora indisponibili Sensi, Gagliardini e Asamoah. In difesa ancora in vantaggio Bastoni su Godin e sugli esterni confermato Young a sinistra e Candreva a destra, che torna dopo la squalifica. Titolarissimo Barella, Vecino dovrebbe essere il vie Brozovic. In attacco squalificato Lautaro Martinez, coppia obbligata Sanchez e Lukaku.

Gotti ha il solo Samir indisponibile e per il resto l’11 è quasi fatto con l’unico ballotaggio in attacco tra Lasagna e Nestorovski, come partner di Okaka. A centrocampo confermato il trio Fofana, Mandragora e de Paul. Musso titolare in porta.

UDINESE (5-3-2): MUSSO, SEMA, NUYTINCK, TROOST-EKONG, BEKAO, LARSEN, FOFANA, DE PAUL, MANDRAGORA, OKAKA, LASAGNA

INTER (3-5-2): HANDANOVIC, SKRINIAR, DE VRIJ, BASTONI, YOUNG, BARELLA, VECINO, ERIKSEN, CANDREVA, LUKAKU, SANCHEZ

