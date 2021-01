Udinese-Inter 0-0, lite tra Conte e Maresca: rischio squalifica

Antonio Conte nella bufera: il tecnico leccese si è reso protagonista di uno spiacevole alterco con l’arbitro Maresca, designato a dirigere Udinese-Inter, gara terminata con uno 0-0 che ha impedito ai nerazzurri di conquistare la vetta della classifica.

Conte ha inveito contro Maresca per via della concessione di quattro minuti di recupero che, secondo l’ex allenatore di Juventus e Chelsea, erano pochi in proporzione al tempo perso. “Sei sempre tu Maresca”, ha detto Conte rivolgendosi all’arbitro, recriminando su altri episodi controversi che hanno visto coinvolti il direttore di gara napoletano e la squadra nerazzurra. Il riferimento è alla mancata concessione di un rigore a favore dei nerazzurri durante la gara pareggiata 2-2 contro il Parma, per una trattenuta di Balogh su Perisic.

Conte, espulso seduta stante, rischia ora una pesante squalifica. A nulla sono serviti i tentativi di rattoppare dell’allenatore salentino che, nel corso della conferenza post gara, ha accettato la decisione dell’arbitro, pur ribadendo il proprio disappunto. Tutto è rimandato alla decisione del Giudice Sportivo, che domani dovrà comunicare l’elenco degli squalificati e le pene a loro comminate.

