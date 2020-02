Udinese-Hellas Verona in Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 16-2-2020

Scontro diretto per la salvezza tra Udinese e Verona nell’anticipo della 24° giornata di Serie A. Precedenti, statistiche, ultime e probabili formazioni: squadre confermate in toto per Gotti e Juric. Ecco dove vedere la partita in Diretta TV, in Streaming e come ascoltarla in radiocronaca live

E’ tutto pronto alla Dacia Arena di Udine, conosciuta anche come Stadio Friuli, dove alle ore 12:30 scenderanno in campo Udinese e Hellas Verona per l’anticipo della domenica mattina della 24° giornata di Serie A, 5° turno del girone di ritorno.

Può essere considerato un vero e proprio scontro diretto per la salvezza, nonostante entrambe le squadre siano ben distante dalla zona retrocessione.

Infatti, i friulani occupano attualmente il quindicesimo posto con 25 punti, con un vantaggio di sei punti sulla terzultima, mentre gli scaligieri sono la vera sorpresa di questa competizione, non solo capaci di fermare tutte le big, ma anche di credere nel sesto posto con 34 punti, più 15 punti sulla zona retrocessione e solo 8 punti dal quarto posto.

Ultime sulle formazioni di Udinese-Hellas Verona:

L’unico assente in casa Luca Gotti è Prodl, che sicuramente non avrebbe giocato. Per questo sarà confermata la squadra titolare tipo con Musso a porta protetto da Becao e Nuytinck con Troost-Ekong in difesa, mentre Stryger-Larsen e il treno Sema sulle fasce. In mediana Fofana e Mandragora permetteranno maggiore libertà di movimento a De Paul, che potrà spostarsi sulla trequarti alle spalle di Lasagna e Okaka, la coppia d’attacco.

Qualche assenza importante per Ivan Juric, visto che ha perso capitan Pazzini oltre ai soliti lungodegenti Salcedo, Danzi e l’ex Badu. In difesa confermato Kumbulla con Gunter e Rrahmani a protezione di Silvestri a porta. Sulle fasce Lazovic e Faraoni avranno licenza di attaccare, anche perché a dare equilibrio alla squadra saranno Amrabat e Miguel Veloso in mediana. In attacco il bomber Borini sarà coadiuvato da Zaccagni e Pessina, in grandissima forma.

Probabili formazioni Udinese-Hellas Verona:

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger-Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Lasagna, Okaka.

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Gunter, Kumbulla, Rrahmani; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Pessina; Borini.

Come vedere Udinese-Hellas Verona in Diretta TV e Streaming Live:

La partita Udinese Hellas Verona, anticipo 24° Giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta tv su DAZN1 HD Canale 209 per gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio che hanno attivato il servizio DAZN sul satellite.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare Udinese Hellas Verona in diretta streaming live. Lo stesso potranno fare gli abbonati a Mediaset Premium con il servizio Premium Play.

La partita Udinese Hellas Verona sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN, visibile anche sui canali Sky Sport per gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio con il decoder Sky Q e sui canali Premium Sport per gli abbonati a Mediaset Premium con pacchetto Mediaset Premium Calcio.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio con il decoder Sky Q potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare Udinese Hellas Verona in diretta streaming live. Lo stesso potranno fare gli abbonati a Mediaset Premium con pacchetto Mediaset Premium Calcio con il servizio Premium Play.

Mentre è possibile vedere la partita in diretta streaming live su pc e dispositivi mobile, come tablet e smartphone, anche sul sito ufficiale di Dazn, semplicemente collegandosi alla home page.

Infine, è possibile acquistare la partita su NowTv al prezzo di 9,99 €.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Udinese-Hellas Verona:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Udinese Hellas Verona in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Udinese-Hellas Verona:

Sono solo 35 i precedenti totali tra Udinese e Hellas Verona, che vedono gli scaligeri condurre i giochi di pochissimo con 12 vittorie, 12 pareggi e 11 sconfitte, ma i friulani hanno segnato 53 gol, 2 in più rispetto ai 51 realizzato dai veneti, che sono in vantaggio anche nelle 33 partite disputate in Serie A con 11 vittorie, 12 pareggi e 10 sconfitte.

Diversamente, però, i friulani padroneggiano nelle 17 sfide giocate in casa con 9 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, di cui 8 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte in 16 precedenti di campionato.

