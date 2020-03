Udinese-Fiorentina in Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 8-3-2020

Udinese-Fiorentina è il secondo anticipo della 26° giornata di Serie A in programma alle 18:00 di sabato 29 febbraio alla Dacia Arena di Udine. Tutto quello che c’è da sapere sulla sfida tra bianconeri e viola.

Archiviate le gare di Champions League del martedì e del mercoledì e in attesa di quelle di Europa League di stasera, la Serie A si prepara a tornare in campo nel weekend con la 26° giornata di campionato.

Si comincia sabato alle 15:00 con Lazio-Bologna e si proseguirà alle 18:00 con Udinese-Fiorentina. La giornata di sabato si concluderà poi con l’anticipo serale del San Paolo che vedrà in campo il Napoli di Gennaro Gattuso contro il Torino di Moreno Longo.

La sfida della Dacia Arena tra friulani e toscani si presenta, all’apparenza, come la classica gara anonima del sabato pomeriggio tra due squadre che non hanno più nulla da chiedere al campionato, in realtà i punti in palio tra bianconeri e viola sono più che pesantissimi.

Per entrambe, vincere, è infatti l’unica parola d’ordine a cui fare appello per allontanarsi ancora di più dalle zone calde della classifica. Il Genoa, terzultimo, dista infatti solo 5 e 7 punti. Sbagliare, quindi non è contemplato.

Le ultime sulle formazioni di Udinese e Fiorentina

Per quanto riguarda le formazioni, l’Udinese dovrebbe presentarsi in campo col suo classico 3-5-2 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Musso in porta. Davanti a lui, Becao, Troost-Ekong e Nuytinck. A centrocampo spazio a Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul e Zeegelaar. In attacco la coppia formata da Okaka e Lasagna.

Anche la Fiorentina dovrebbe schierarsi con il 3-5-2. Dragowski quindi in porta con, a fargli da scudo, Milenkovic, Pezzella e Caceres. Centrocampo a cinque con Lirola, Pulgar, Duncan, Castrovilli e Igor. Davanti il duo costituito da Vlahovic e Chiesa.

Probabili formazioni Udinese-Fiorentina

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Zeegelaar; Lasagna, Okaka.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Duncan, Castrovilli, Igor; Chiesa, Vlahovic.

Udinese-Fiorentina, 26esima giornata di Serie A

Come vedere Udinese-Fiorentina in TV e Streaming

Udinese-Fiorentina, con fischio d’inizio fissato alle 18:00, sarà visibile esclusivamente su Sky Sport Serie A. Via streaming, il match sarà invece visibile mediante l’app, Sky Go.

Dove ascoltare la radiocronaca di Udinese-Fiorentina

La radiocronaca di Udinese-Fiorentina sarà disponibile sulle frequenze di Rai Radio Uno a partire dalle 18:00.

Precedenti e statistiche

In Serie A, Udinese e Fiorentina si sono incontrate, complessivamente, 85 volte, di cui 42 in terra friulana. Il bilancio delle partite giocate ad Udine sorride leggermene ai padroni di casa che comandano la disputa con 15 vittorie a fronte delle 11 dei toscani. 15 i pareggi invece.

Il precedente più recente in terra bianconera è chiaramente quello dello scorso anno quando, il 3 febbraio 2019, udinesi e fiorentini impattarono per 1-1. L’ultima vittoria della Fiorentina alla Dacia Arena è invece del 3 aprile 2018 (0-2). Ultimo successo interno dei bianconeri il 20 aprile 2016 (2-1).

