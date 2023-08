Tutto in una notte: chiamata d’urgenza a Zidane | L’allenatore presenta le dimissioni

Torna prepotentemente il nome di Zinedine Zidane, chiamato a gran voce per una panchina traballante.

Sono circa due anni che il nome di Zinedine Zidane gravita sulle panchine di mezza Europa, proprio da quando aveva terminato il suo secondo ciclo al Real Madrid.

Il suo nome era dato per scontato sulla panchina francese dopo la finale persa dei campioni in carica, in Qatar, contro l’Argentina di Messi. Ma alla fine la federcalcio ha scelto di continuare con Didier Deschamps.

Il suo nome era il sogno proibito della Juventus, l’allenatore preferito dai tifosi (insieme ad Antonio Conte) se non fosse che Max Allegri non gode più della fiducia dei sostenitori bianconeri, stanchi della sua visione di gioco, soprattutto adesso che la Signora sembrerebbe non essere certa di continuare con Dusan Vlahovic.

Il suo nome era arrivato addirittura in Arabia Saudita. Ci aveva pensato direttamente Cristiano Ronaldo a volerlo convincere ad accettare la corte dell’Al-Nassr, ma vuoi per un motivo vuoi per un altro, la scintilla non è mai scoccata.

Profeta in patria

Il suo nome torna ancora di moda, accostato a quella polveriera chiamata Paris Saint Germain, ancora alle prese con la complessa cessione di Kylian Mbappé, finita in un vicolo cieco.

Sì perché ormai Nasser Al-Khelaifi si è messo l’anima in pace per il Principe di Bondy, ha deciso di venderlo per non perderlo a parametro zero. Venderlo a tutti tranne che al Real Madrid mentre cerca il colpevole di questa assurda situazione, soltanto pensando a due anni fa, quando Mbappé era praticamente a un passo dal Real Madrid, prima del clamoroso ribaltone.

Florentino Perez continua nei suoi silenzi, sa bene che il tempo e il volere di Kylian giocano dalla sua parte. Al massimo Mbappé potrebbe giocare un anno in Premier, che sia Liverpool o Chelsea fa lo stesso, tanto il suo destino appare segnato: destinazione Real Madrid, nella peggiore delle ipotesi nel 2024.

Un allarme scattato

Secondo la stampa francese l’emiro qatariota avrebbe individuato in Luis Campos il responsabile del caso Mbappé, con Luis Enrique che starebbe addirittura meditando di andar via prima che ancora cominci il campionato.

E qui riecco uscire fuori prepotentemente il nome di Zinedine Zidane. Le voci sul possibile addio al PSG di Luis Enrique, appena arrivato e già stufo di tutti i problemi che stanno attanagliando il Paris Saint Germain, riaccendono le voci di un possibile arriva di Zizou. La sensazione è che l’allarme dovrebbe essere spento. In caso contrario, Nasser Al-Khelaifi andrebbe dritto su Zidane.