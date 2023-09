Tutto fatto per Draxler: l’ex Juve firma il contratto | Nel weekend le visite mediche

Rivoluzione completata in casa PSG: l’ex sogno del cassetto della Juve lascia Parigi. Accordo trovato, nel week end le visite mediche e firma.

Non si sa se il vulcanico Nasser Al-Khelaïfi riuscirà a trattenere Kylian Mbappé, il numero uno del Paris Saint Germain ci spera anche se la tavola sembra apparecchiata e bandita da Florentino Perez, nel frattempo il Principe di Bondy è l’unico big non colpito dalla rivoluzione parigini.

Messi il primo ad andare via, Neymar praticamente il secondo. Molti altri, non top player, sono stati accompagnati alla porta, altri se sono andati in nome di una nuova era, concepita sulla visione di gioco di Luis Enrique. Proprio lui. Lui che ha fatto capire a chiare lettere che il tempo di Marco Verratti all’ombra della Tour, era finito.

Alla fine tutti felici e contenti: il PSG ci ha guadagnato in soldi dalla cessione del pescarese, lui in salute. Ormai quella del Parco dei Principi era una prigione dorata per un Verratti subissato di critiche, alcune giuste per il suo rendimento, altre inopportune in quanto invadenti della sua sfera privata.

Sono andati via anche Renato Sanches e Paredes (alla Roma), Sergio Ramos al Siviglia (da svincolato), Bernat (Benfica), Ekitiké (Stade Reims). A questi si aggiunge anche Julian Draxler, sogno proibito della Juventus, che dal rientro dal prestito al Benfica non era mai rientrato nei piani di Lucho.

Draxler, una nuova avventura per cancellare il passato

E pensare che il Paris Saint Germain lo aveva preso dal Wolfsburg per 45 milioni di euro nel mercato invernale del 2016. Qualche lampo di classe degno del miglior Draxler che fu, 26 reti e 41 assist in 198 apparizioni, ma i numeri diranno molti, non tutto.

In quei quindici trofei alzati (quattro campionati francesi, altrettante Coppe di Francia, tre Coppe di Lega e altre quattro Supercoppe nazionali) c’è stato poco di Draxler. A Parigi quell’ala sinistra, all’occorrenza fantasista, tutta dribbling e classe, che aveva catalizzato le attenzioni di mezza Europa (delle big) a Parigi non si è mai visto. Niente di meglio (per tutti) che cambiare aria, una nuova avventura per cancellare il passato

Draxler, ecco dove giocherà l’ex campione del mondo tedesco

L’ex Schalke e Benfica ci ha pensato un po’, poi è tornato sui suoi passi accettando la corte dell’Ahly di Doha (da non confondere con quello Saudi) a cui in un primo momento aveva detto no, adducendo motivi familiari.

Tutto risolto a quanto pare. Secondo Sky Sport teutonico per Julian Draxler è pronto un contratto biennale, mentre nelle casse del PSG finiranno circa 20 milioni di euro. Non prima, però, delle visite mediche.