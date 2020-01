Tutto ciò che c’è da sapere sull’ATP Cup

Ormai ci siamo. Da domani (3 gennaio) partirà questo nuovo ed affascinante torneo, l’ATP Cup, la competizione per nazioni che aprirà il 2020 tennistico.

L’evento si svolgerà dal 3 al 12 gennaio in tre diverse città australiane (Brisbane, Perth, Sydney) e coinvolgerà 24 nazioni, divise in sei gironi da quattro squadre.

Le vincitrici di ciascun gruppo e le due migliori seconde si raduneranno a Sydney per la fase finale a eliminazione diretta.

Non ci resta che aspettare ancora qualche ora per scoprire tutte le particolarità di questo torneo.

BRISBANE – Girone A

Serbia: Djokovic, Lajovic, Milojevic, Troicki, Cacic

Francia: Monfils, Paire, Simon, Mahut, Roger-Vasselin

Sudafrica: Anderson, Harris, Roelofse, Montsi, Klaasen

Cile: Garin, Jarry, Tabilo, Barrios Vera, Podlipnik-Castillo



BRISBANE – Girone F

Germania: A. Zverev, Struff, Moraing, Krawietz, Mies

Grecia: S. Tsitsipas, Pervolarakis, Kalovelonis, P. Tsitsipas, Skorilas

Canada: Shapovalov, Auger-Aliassime, Diez, Polansky, Shamasdin

Australia: De Minaur, Kyrgios, Millman, Peers, Guccione





PERTH – Girone B

Spagna: Nadal, Bautista Agut, Carreno Busta, Ramos-Vinolas, Lopez

Giappone: Nishioka, Matsui, Soeda, Mclachlan

Georgia: Basilashvili, Metreveli, Tsivadze, Bakshi, Tkemaladze

Uruguay: P. Cuevas, M. Cuevas, Fumeaux, Roncadelli, Behar





Perth – Girone D

Russia: Medvedev, Khachanov, Gabashvili, Nedelko, Kravchuk

Italia: Fognini, Travaglia, Lorenzi, Giannessi, Bolelli

Stati Uniti: Isner, Fritz, Opelka, Ram, Krajicek

Norvegia: Ruud, Durasovic, Hellum Lilleengen, Rivera, Hoeyeraal

Sydney – Girone C

Belgio: Goffin, Darcis, Coppejans, Gille, Vliegen

Gran Bretagna: Evans, Norrie, Ward, Salisbury, J. Murray

Bulgaria: Dimitrov, Kuzmanov, Lazarov, Andreev, Donski

Moldavia: Albot, Cozbinov, Matvievici, Baskov

Sydney – Girone E

Austria: Thiem, Novak, Ofner, J. Melzer, Marach

Croazia: Coric, Cilic, Galovic, Mektic, Dodig

Argentina: Schwartzman, Pella, Londero, Molteni, Gonzalez

Polonia: Hurkacz, Majchrzak, Zuk, Marek, Kubot

IL PROGRAMMA COMPLETO (orari italiani)

LA PROGRAMMAZIONE TV – Il torneo sarà interamente visibile su Supertennis, canale 224 di SKY e 64 del digitale terrestre.

DAY 1 (3 gennaio)

Girone C: Belgio vs Moldavia, dalle 00

Girone F: Grecia vs Canada, dalle 01

Girone D: USA vs Norvegia, dalle 03

Girone C: Bulgaria vs Gran Bretagna, dalle 07:30

Girone F: Germania vs Australia, dalle 08:30

Girone D: Russia vs Italia, dalle 10:30



DAY 2 (4 gennaio)

Girone E: Argentina vs Polonia, dalle 00

Girone A: Francia vs Cile, dalle 01

Girone B: Giappone vs Uruguay, dalle 03

Girone E: Austria vs Croazia, dalle 07:30

Girone A: Serbia vs Sudafrica, dalle 08:30

Girone B: Spagna vs Georgia, dalle 10:30



DAY 3 (5 gennaio)

Girone C: Belgio vs Gran Bretagna, dalle 00

Girone F: Canada vs Australia, dalle 01

Girone D: Italia vs Norvegia, dalle 03

Girone C: Bulgaria vs Moldavia, dalle 07:30

Girone F: Germania vs Grecia, dalle 08:30

Girone D: Russia vs USA, dalle 10:30



DAY 4 (6 gennaio)

Girone E: Croazia vs Polonia, dalle 00

Girone A: Sudafrica vs Cile, dalle 01

Girone B: Giappone vs Georgia, dalle 03

Girone E: Austria vs Argentina, dalle 07:30

Girone A: Serbia vs Francia, dalle 08:30

Girone B: Spagna vs Uruguay, dalle 10:30



DAY 5 (7 gennaio)

Girone C: Gran Bretagna vs Moldavia, dalle 00

Girone F: Germania vs Canada, dalle 01

Girone D: Russia vs Norvegia, dalle 03

Girone C: Bulgaria vs Belgio, dalle 07:30

Girone F: Grecia vs Australia, dalle 08:30

Girone D: Italia vs USA, dalle 10:30



DAY 6 (8 gennaio)

Girone E: Austria vs Polonia, dalle 00

Girone A: Serbia vs Cile, dalle 01

Girone B: Spagna vs Giappone, dalle 03

Girone E: Croazia vs Argentina, dalle 07:30

Girone A: Francia vs Sudafrica, dalle 08:30

Girone B: Georgia vs Uruguay, dalle 10:30



DAY 7 (9 gennaio)

Quarto 1: vincente girone C vs vincente girone F, dalle 00

Quarto 2: vincente girone D vs vincente girone E, dalle 07:30



DAY 8 (10 gennaio)

Quarto 3: vincente girone A vs seconda migliore seconda, dalle 00

Quarto 4: vincente girone B vs prima migliore seconda, dalle 07:30



DAY 9 (11 gennaio)

Semi 1: vincente quarto 2 vs vincente quarto 3, dalle 00

Semi 2: vincente quarto 1 vs vincente quarto 4, dalle 07:30



DAY 10 (12 gennaio)

Finale, dalle 07:30

REGOLAMENTO – Ciascun tie prevede due incontri di singolare al meglio dei tre set e un doppio, giocato secondo le regole standard dell’ATP (niente vantaggi e super tiebreak al posto del terzo set). Il doppio verrà giocato sempre, a prescindere dall’esito dei due singolari. I capitani potranno decidere quali giocatori disputeranno il doppio, mentre i due singolaristi verranno decisi e accoppiati automaticamente in base al ranking. Sarà ammesso il coaching in campo durante i cambi di campo e alla fine del set.

ASSEGNAZIONE PUNTI ATP – L’ATP Cup verrà considerato come un evento bonus per quanto riguarda il ranking di ciascun partecipante e i punti da essa derivanti verranno dunque sommati ai 18 migliori risultati stagionali.

Un singolarista imbattuto può guadagnare fino a 750 punti, mentre un doppista può arrivare a 250.

L’ammontare di punti incamerati per ciascuna vittoria dipende dal ranking del vincitore, dell’avversario e dal turno nel quale essa viene conseguita (round robin, quarti, semifinale o finale).

In verità, la somma dei punti che ciascun singolarista può ottenere al massimo, sulla carta, è 775 (75×3 nel girone+120 nei quarti+180 in semifinale+250 della finale), mentre per i doppisti è di 330 (40×3 nel girone+55 nei quarti+75 in semifinale+80 in finale).

Non è chiaro se si tratti di un errore di calcolo dell’ATP o se a prescindere si sia deciso che ciascun singolarista non può incamerare più di 750 punti e un doppista 250.

Probabilmente si dovrà propendere per la seconda opzione, anche se lo scarto di 80 punti per quanto riguarda il doppio rimane notevole (e un po’ sospetto).

PRIZE MONEY – Il montepremi totale per i giocatori è di 15 milioni di dollari americani (22 milioni di dollari australiani).

Ci sono tre diverse componenti del montepremi totale assegnato ai giocatori: un premio di partecipazione

premi in denaro per le vittorie individuali

premi in denaro per le vittorie del tie.

Di seguito le ripartizione del montepremi:

Giocatore 1

Teste di serie Premio di partecipazione 1-3 $250,000 4-6 $225,000 7-12 $200,000 13-18 $150,000 19-24* $75,000

*I Top 20 riceveranno comunque 150,000 dollari

Giocatore 2

Ranking Premio di partecipazione 1-10 $200,000 11-20 $150,000 21-30 $75,000 31-50 $60,000 51-100 $45,000 101-200 $30,000 201-300 $20,000 301+ $15,000



Giocatori 3-5

Ranking doppio Premio di partecipazione 1-20 $30,000 21-50 $20,000 51-100 $12,500 101-150 $10,000 151+ $7,500 Ranking singolare Premio di partecipazione 1-100 $20,000 101-300 $12,500 301+ $7,500



Vittoria individuale

Vittoria primo singolare Vittoria secondo singolare Vittoria doppio (per ciascun giocatore) Finale $290,400 $204,000 $61,800 Semifinale $151,000 $106,000 $32,150 Quarti di finale $78,350 $55,100 $16,700 Girone $39,400 $27,600 $8,375



Vittoria di squadra (la cifra va a ciascun giocatore del team, a prescindere dal fatto che abbia o meno giocato un incontro del tie)

Finale $48,760 Semifinale $29,280 Quarti di finale $17,620 Girone $9,850

