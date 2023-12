Tutti pazzi per Di Gregorio: scatta l’asta, prezzi alle stelle. Il Monza a certe cifre lo vende

Galliani per il momento tergiversa ma sono in tanti a volere Michele Di Gregorio: con un’asta del genere, impossibile trattenere il super portiere del Monza.

Il Monza ci ha sempre creduto anche se in cuor suo, probabilmente, non si sarebbe mai aspettato questa crescita esponenziale. Aveva preso Michele Di Gregorio dal Pordenone, che lo aveva avuto dall’Inter con la formula del prestito secco.

Anche con la formazione brianzola conferme le sue qualità, che fanno rima con affidabilità, dimostrandosi sempre più para-rigori: dopo i 5 in una stagione intera nell’Inter Primavera (con il quale vinse uno scudetto) chiude la sua prima stagione al Monza con un esemplare quattro (respinte) su sette.

Il Monza crede sempre più nell’estremo difensore milanese e nell’estate del 2021 rinnova il prestito per un’ulteriore stagione, stavolta con l’obbligo di riscatto a fissato a quattro milioni in caso di promozione in Serie A. Quasi una premonizione.

Di Gregorio non solo si conferma, ma mostra un’altra qualità: un lancio di ottanta metri, che gli regala il suo primo assist nel 4-1 al Cosenza. Il Monza alla fine viene promosso davvero in Serie A, e per l’allora presidente Berlusconi pagare 4 milioni per prendersi il cartellino è una manna dal cielo, sapendo chi il Monza avesse per le mani. Così Di Gregorio firma un triennale.

Una crescita esponenziale

Già lo scorso anno, da “deb” in Serie A, Michele Di Gregorio impressiona, soprattutto con la “promozione” di Raffaele Palladino, che registra la sgangherata difesa di Stroppa, permettendo al portiere scuola Inter, classe 1997, di esaltarsi.

La sua crescita esponenziale non passa inosservata: Luciano Spalletti lo tiene d’occhio e chissà che non lo porti al prossimo Europeo, Galliani ripete a tutti che Di Gregorio ha un contratto e non si muove da Monza. Fino a quando?

Ecco chi vuole Di Gregorio. E il prezzo lievita

Il suo prezzo è già lievitato, almeno cinque volte quanto lo ha pagato il Monza. Per due ordini di motivi: il portiere biancorosso continua a crescere, in maniera direttamente proporzionale al numero di squadre che si stanno interessando a lui. Il Milan ha pronto il piano B nel momento in cui dovesse arrivare qualche offerta di quelle che non si possono rifiutare (stile Donnarumma) per Mike Maignan.

Perfino la Roma da tempo lo ha adocchiato per sostituire il discontinuo Rui Patricio. Il Napoli ha chiesto informazioni. Ma soprattutto l’Inter. Che, come ha rivelato Gazzetta dello Sport si è tenuta una percentuale sulla rivendita dell’estremo difensore cresciuto del suo settore giovanile, una sorta di jolly da giocarsi rispetto agli altri competitor.