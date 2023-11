Tutti e 800 i gol di Messi in un solo filmato non crederete ai vostri occhi | Sedetevi e buon divertimento – VIDEO

Aspettando l’ultimo pazza idea del confronto tra Messi e Cristiano diventata realtà, eccovi i primi 800 gol dell’otto volte Pallone d’Oro.

Anche dopo l’assegnazione del Pallone d’Oro 2023 solo per il ricordo quasi lontano di un Mondiale disputato un anno fa, il primo in inverno in Qatar ma nel 2022, è diventata stucchevole la dicotomia Leo Messi-Cristiano Ronaldo.

Chi sia meglio dei due è oggettivamente impossibile, per tanti motivi. Uno ha legato i suoi successi al Barcelona, al netto di un Mondiale epico dove Leo per la prima volta ha trascinato l’Argentina al successo iridato.

L’altro è andato in giro per l’Europa a miracol mostrare. Prima in Inghilterra dopo gli inizi allo Sporting, con quel Manchester United di cui è diventato il punto di riferimento, scalzando un certo Giggs da ruolo di superstar.

Al Real Madrid è diventato semplicemente il recordman di gol nella decana storia Merengues, addirittura 460. Alla Juve ne ha fatti più di cento. Dopo la “minestra riscaldata” al Manchester United, è tornato ai suoi livelli realizzativi nella Saudi Pro League, continuando a segnare con il Portogallo.

Messi-Cristiano Ronaldo, the last dance

Messi è il calcio, un calcio diverso da quello di Cristiano Ronaldo, che non vuol dire né migliore né peggiore. Le loro sfide restano leggendarie, a volte ha vinto uno a volte l’altra, alla fine è giusto così. Ma il confronto tra Leo e Cristiano non è ancora terminato.

Le due icone del football mondiale avranno l’occasione di incrociare i loro destini un’altra volta, chissà se l’ultima, anche se molti hanno ribattezzato l’evento previsto a febbraio: The Lance Dance. Di che si tratta?

Per la 38ª volta uno contro l’altro

Della Riyadh Season Cup. Quella che è stata definita dagli organizzatori proprio “The Last Dance” andrà in scena in Arabia Saudita e vedrà sfidarsi l’Inter Miami e l’Al Nassr. Poco importa chi scenda in campo insieme a loro, sarà per la 38ª volta Leo contro Cristiano. Un po’ di numeri: Mesi ha battuto 17 Cristiano, Ronaldo 11, a cui si aggiungono 9 pareggi, di cui sei sfide in Champions League dove il bilancio è in perfetta parità.

Lionel Messi ⚽️ 800 Goals 🔥 👀 pic.twitter.com/afNvtCYTRu — houseperu (@houseperu) August 27, 2023

Un equilibrio perfetto che non è stato spezzato nemmeno dalla vittoria di CR7 con la Juventus nell’ultimo scontro andato in scena al Camp Nou l’8 dicembre 2020 che vide i bianconeri imporsi per 3-0 sui blaugrana. Messi ha vinto più partite, Cristiano più Champions League (5-4), ma poco importa. Tanto quelli che amano Leo continueranno a dire che Messi è più forte, un po’ come i sostenitori di Cristiano. E in fondo è giusto e bello così.