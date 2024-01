Tutti d’accordo: se ne va in Serie B | Lascia l’Inter nel mercato di gennaio

L’Inter potrebbe tornare sul mercato dopo l’acquisto di Buchanan. In uscita un nerazzurro che potrebbe aprire a una nuova entrata.

Tajon Buchanan va di corsa. La new entry interista si è dimostrato in linea con i migliori della rosa nei test atletici svolti di Interello, nonostante non giochi da un mese, per forzare il suo trasferimento nella Milano cara alla Beneamata.

Ha stupito perfino Simone Inzaghi. Ma da qui a vederlo in campo ce ne passa. Il canadese non vuole soltanto strappare la convocazione per il derby di Monza, punta a esordire subito. Almeno questo nei suoi pensieri, non in quelle del suo allenatore, a quanto pare.

“Si è presentato nel migliore dei modi, ha ottime qualità e una discreta esperienza alle spalle – ammette Simone Inzaghi – ma ci vorrà tempo per l’inserimento”. Nel frattempo, il classe 1999 di Brampton si sta inserendo al meglio nel gruppo, grazie anche all’aiuto del neo compagno Henrikh Mkhitaryan, che gli ha fatto da traduttore durante l’analisi video post Inter-Hellas.

Si pensava dovesse essere soltanto questo l’aggiustamento di mercato della capolista di Serie A, ma le vie del mercato sono infinite. C’è sempre incognita Alexis Sanchez: la sensazione è che davanti a un’offerta, anche non proprio altissima, la Beneamata non metterà nessun bastone tra le ruote.

Arriva l’offerta giusta

Al di là di Alexis Sanches, però, c’è un altro esubero da piazzare. Un centrocampista che con Simone Inzaghi non riesce proprio a trovare spazio. Sì, si tratta ancora una volta di Stefano Sensi, in fondo alle gerarchie dell’allenatore nerazzurro.

L’offerta giusta potrebbe essere quella del Leicester, nobile decaduta retrocessa in Championship quest’anno, l’equivalente della nostra Serie B, ma che sta dominando il campionato grazie alla visione del suo condottieri: Enzo Maresca.

La trattativa decolla all’improvviso

L’Inter chiede almeno due milioni per il centrocampista, in scadenza di contratto. Se andasse in porto anche questo trasferimento, dopo quello di Agoumé ceduto in prestito al Siviglia, l’Inter potrebbe far posto in rosa a un nuovo attaccante.

“Di Sensi l’unica cosa che posso dire – assicura l’allenatore delle Volpi – è che lo conosco, un giocatore che mi piace molto”. L’unica certezza è che Stefano Sensi quest’anno ha collezionato soltanto tre presenze in campionato e una in Coppa Italia, ma sono per di più scampoli di partite, viste che sono soltanto 65’ in campo.