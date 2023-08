Tucu Pereyra e la sorpresa di fine agosto: a parametro zero per lo scudetto

Il mercato degli svincolati potrebbe regalare grandi sorprese e colpi a sorpresa. Tra questi c’è l’ex capitano dell’Udinese, richiestissimo.

La forte sensazione è che non se ci fosse stato un metto dominio del mercato sostenibile che ha attanagliato tutte le big, fatta eccezione per Napoli e Lazio, il Tucu Pereyra avrebbe già trovato una degna sistemazione.

L’Udinese sogna il suo ritorno, ma è difficile se non impossibile, anche se le vie del calciomercato (mai come in questa sessione) sono infinite. D’altronde il centrocampista argentino ha già militato in squadre dagli ambiziosi obiettivi, sia in patria con il River Plate, sia in Italia nella sua esperienza alla Juventus.

La Signora lo prese nella sessione estiva del calciomercato del 2014, in prestito oneroso per 1,5 milioni di euro. Erano i tempi di Arturo Vidal, Pirlo e compagnia cantante, ma nonostante il poco spazio a disposizione, Roberto Pereyra ha risposto sempre presente nel suo biennio nella Torino bianconera.

Con Max Allegri vince uno scudetto e una Coppa Italia, si toglie lo sfizio di disputare una finale di Champions League, anche se a prevalere è il Barcelona di Messi e Neymar. Viene riscattato dalla Juventus, ma un brutto infortunio alla coscia destra gli fa saltare tante, troppe, partite: a fine stagione va via, non prima di avere messo in bacheca il secondo “double” consecutivo, che diventato un “triplettino” con la Supercoppa italiana.

Doppia chance

Watford e Udinese. In terra friulana diventa un’istituzione, un pilastro per qualsiasi allenatore sedutosi sulla panchina della Dacia Arena. Dipendesse da Sottil, gli avrebbe servito il rinnovo su un piatto d’argento. Ma così non è.

Roberto Pereyra potrebbe tornare all’Udinese, a certe cifre ma con poche chance di vestire bianconero per il suo terzo ciclo. Più probabile una doppia chance.

Colpo gobbo

Andrea Pirlo sta tentando il colpo gobbo. Non è per niente facile, ma la Samp del nuovo presidente Andrea Radrizzani ha messo sul piatto un contratto di tre anni ed è pronta ad aggiungere l’opzione per una ulteriore stagione pur di convincere l’ex capitano dell’Udinese, a 32 anni, a firmare per la società blucerchiata. Un autentico colpo gobbo, se non fosse che c’è ancora l’Inter di mezzo.

La Beneamata aveva messo nel mirino Pereyra già nella prima parte di mercato, subito dopo la cessione di Gagliardini al Monza sembrava addirittura potesse chiudersi l’affare. Poi i noti problemi dei nerazzurri nella ricerca di un attaccante, hanno fermato tutto. Ora che la situazione Samardzic è tutt’altro che definita, il nome del Tucu torna di moda. Decisive le prossime settimane.