Tu resti qui con me: Pioli blocca tutte le trattative | Tifosi del MIlan sotto shock

L’allenatore rossonero avrebbe deciso di togliere il giocatore dalla lista dei trasferimenti, anche a causa delle mancate offerte.

Una serata per testare la condizione atletica della squadra, ma soprattutto per ricordare il più grande presidente della storia del club. Il Milan esce vincitore dalla prima edizione del Trofeo Silvio Berlusconi battendo ai calci di rigore il Monza, dopo l’1-1 dei tempi regolamentari.

Per i rossoneri, il nome sul tabellino dei marcatori porta la firma di Christian Pulisic, ma il suo apporto all’interno del momentaneo vantaggio va ben oltre il gol. Ha iniziato la manovra che ha poi condotto al rigore, che lui stesso si è procurato: partenza zona trequarti dalla linea laterale di destra, primo fraseggio con Loftus-Cheek, dai-e-vai con Giroud che l’ha messo davanti alla porta, prima del tentativo di intercetto maldestro di D’Ambrosio. Dagli undici metri è stato ipnotizzato da Di Gregorio, ma è stato il più veloce a presentarsi sulla ribattuta.

Nel postpartita Stefano Pioli si è detto soddisfatto in generale della prestazione, sottolineando i passi in avanti rispetto all’amichevole contro il Barcellona: «Queste partite ci aiutano perché qualcosa abbiamo cambiato e dobbiamo arrivare nel migliore dei modi alla prima giornata dal punto di vista atletico, psicofisico e anche tecnico-tattico».

Un commento anche sull’importante campagna acquisti condotta dalla nuova dirigenza: «Sono arrivati giocatori giovani ma già formati e di esperienza, un periodo di adattamento sarà necessario ma c’è un’ottima base per il nostro calcio, i giocatori sono quelli giusti».

Cambio di piano

L’allenatore rossonero ha parlato brevemente anche di De Ketelaere, ormai in procinto di trasferirsi all’Atalanta. Il belga è uno dei tanti giocatori in lista trasferimenti che non rientrano più nel progetto tecnico milanista.

A ritiro iniziato anche Mattia Caldara sembrava che non ne facesse parte, nonostante la convocazione per la tournée negli Stati Uniti. La società si aspettava delle offerte che non sono arrivate e, dunque, il suo status potrebbe cambiare da qui alla fine del mercato. Secondo La Gazzetta dello Sport, Pioli starebbe valutando l’idea di farlo restare ed affidargli il ruolo di quinto difensore, che lo scorso anno era di Gabbia.

Tutt’altra direzione

Qualche anno fa la carriera di Caldara appariva in procinto di decollo. Le straordinarie prestazioni con la maglia dell’Atalanta avevano attirato le attenzioni della Juventus, che nel 2017 decise di investire 15 milioni per il suo cartellino ma lasciandolo ancora un anno in prestito a Bergamo.

Diventato milanista all’interno dell’operazione che riportò Bonucci in bianconero, il difensore classe 1994 incappa in un buco nero di infortuni. Prima la lacerazione del tendine d’Achille, poi la rottura del legamento crociato ed infine – tornato all’Atalanta in prestito – un problema al tendine rotuleo. In due anni salta in totale 61 partite. Nelle ultime due stagioni è stato girato in prestito a Venezia e Spezia.