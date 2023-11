Triplo scambio e arriva Colpani: 2 talenti al Monza in cambio del “Flaco”

Il talento del trequartista bresciano sta facendo innamorare tutti ed una squadra è disposta ad offrire due giovani contropartite per averlo.

Cinque gol in dieci partite di campionato ed un’esplosione che chi lo conosceva e lo aveva già seguito si aspettava, ma che ad altri sta sorprendendo partita dopo partita. Andrea Colpani, detto “Il Flaco” per via della sua corporatura esile e mingherlina fin da giovanissimo, è una delle rivelazioni di questa prima parte di stagione in Serie A.

Le sue movenze stanno incantando tutta Italia, i suoi colpi di classe sono purissimi e la sua tecnica sembra davvero appartenere ad un calcio di altri tempi, quello tra fine anni ’80 ed inizi anni 2000 in cui nel nostro campionato i numeri dieci erano arte, erano i treuquartisti di una volta, erano i Rui Costa, i Zidane, i Baggio, i Zola o i Morfeo.

Paragoni altisonanti e anche un po’ azzardati, per il momento, ma che rendono comunque l’idea delle potenzialità di un ragazzo che, dopo anni passati tra panchina e campo, in questa stagione sta trovando continuità di prestazioni e rendimento e sta facendo la differenza.

I gol contro Empoli, Lecce, Salernitana e Udinese sono stati tutti di fattura pregevolissima e non lasciano dubbi: Andrea Colpani è un ragazzo da tenere d’occhio anche in ottica Nazionale. Il Monza lo acquista per nove milioni di euro qualche stagione fa dall’Atalanta con cui era cresciuto nella Primavera, ma non aveva mai esordito in prima squadra.

Colpani, ecco il club di Serie A maggiormente interessato

Il talento classe 1999 di Brescia giocava in una Primavera, quella bergamasca, come sempre piena di talenti e in cui spiccò soprattutto il genio di Dejan Kulusevski. Anche per questo motivo, forse, la classe di Colpani è un po’ passata in secondo piano. In quella Primavera giocava anche Alessandro Bastoni che ora potrebbe essere il suo più grande sponsor in sede di calciomercato.

L’idea Colpani per l’Inter, infatti, è molto più che una semplice suggestione. Da qualche anno attenta ai talenti nostrani in rampa di lancio, la società nerazzurra potrebbe fare sul serio durante la prossima estate per il trequartista del Monza che nel 352 di Inzaghi potrebbe agire anche da mezzala di talento e inserimento.

Colpani, le contropartite per convincere il Monza

A favorire l’operazione ci sarebbero anche altri fattori. Il primo è legato al procuratore di Colpani: quel Tullio Tinti che cura anche gli interessi di Simone Inzaghi e che da anni conclude diversi affari con la società nerazzurra. Poi c’è l’ottimo rapporto tra i due club che in passato hanno perfezionato operazioni come Di Gregorio, il prestito di Valentin Carboni e in estate hanno portato a termine quella che ha portato Carlos Augusto a Milano.

Secondo Tuttosport, inoltre, per favorire la buona riuscita dell’operazione Colpani, l’Inter sarebbe disposta a mettere sul piatto della trattativa anche il cartellino di due giovani molto interessanti: Oristanio, ora al Cagliari con cui si sta mettendo in mostra in Serie A, ma sul quale i nerazzurri hanno il diritto di controriscatto e Francesco Pio Esposito, giovane attaccante di proprietà interista che potrebbe far comodo al Monza, qualora il Milan decidesse di riprendersi Colombo.